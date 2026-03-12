Presentació de les noves instal·lacions del CUAP del carrer Prat de la Riba de Lleida
Entre les novetats i millores hi ha càmeres de seguretat per la prevenció a agressions de professionals; també s'han ampliat sales i àrees concretes
El CUAP del carrer Prat de la Riba de Lleida té millores en les instal·lacions. Avui, en la seva presentació, han acudit membres de la Paeria i el departament de Salut de Lleida al centre.
Entre les millores s'han destacat les càmeres de seguretat. S'ha assegurat que es fa seguiment als CAP per assegurar la seguretat dels seus professionals, però per poder disposar d'un mètode d'actuació, s'ha decidit instal·lar càmeres.
A més, el centre disposa de dues plantes destinades exclusivament a l'atenció urgent, una planta per al servei de radiologia i una altra que acull l'atenció pediàtrica, l'ASSIR i la Unitat de Ferides Complexes. També s'han ampliat i reorganitzat les àrees d'admissions, les sales d'espera i diverses consultes.
Les obres, que fa 3 anys que es realitzen, han inclòs la renovació de les instal·lacions de climatització, ventilació, electricitat i seguretat, la millora d'elements estructurals i la instal·lació d'un segon ascensor que reforça l'accessibilitat. Un element destacat ha estat la recuperació de l'entrada que fa cantonada entre Prat de la Riba i el carrer Salmeron.
A més, s'han plantejat altres reformes, com l'ampliació del CAP de Balàfia i de Cappont per problemes d'infraestructura com que s'han quedat petits o pateixen problemes d'inundabilitat.