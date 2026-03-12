Un total de 48 metges s’acullen a jubilar-se més tard al faltar personal
Als CAP de Lleida i poden seguir fins als 70 anys cobrant part de la pensió
Un total de 48 facultatius, 40 al pla i 8 al Pirineu, s’han acollit a la “jubilació activa” que el Govern central va aprovar el 2022 per pal·liar la falta de metges. Poden treballar fins als 70 anys mentre cobren part de la seua pensió. No obstant, altres metges rebutgen aquesta fórmula i continuen treballant a jornada completa sense jubilar-se.
Un total de 48 metges de família i pediatres dels CAP lleidatans majors de 65 anys, 40 a les comarques del pla i 8 al Pirineu, s’han acollit a la “jubilació activa” que permet compatibilitzar el cobrament d’una part de la pensió amb l’exercici professional, segons indica el departament de Salut. La mesura, que possibilita que aquests facultatius de l’Atenció Primària exerceixin fins als 70 anys, va ser aprovada pel Govern central el desembre del 2022 per pal·liar el dèficit de professionals a la sanitat pública. Així mateix, Salut assenyala que 9 professionals (7 al pla i 2 al Pirineu) tenen l’opció de sol·licitar la prolongació aquest any.
No obstant, altres metges continuen treballant més enllà dels 65 anys sense acollir-se a aquesta fórmula. És el cas, per exemple, del metge de família Eduard Peñascal, que continua passant consulta al CAP de la Bordeta als seus 67 anys. “Vaig rebutjar la jubilació activa perquè no em permetia continuar fent classes a la universitat”, explica.
La mesura, concebuda com a temporal i excepcional, s’ha anat prorrogant any a any. Si no hi ha més canvis, a partir de l’1 de gener del 2027 no es podran presentar noves sol·licituds. Tanmateix, “hi ha un dèficit bestial de metges, s’espera un nombre important de jubilacions i no hi ha un recanvi al mateix ritme”, va indicar Eugeni Paredes, vocal a Lleida de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Va valorar que “els metges sèniors moltes vegades estan en un bon estat de salut física i mental, passen les mateixes acreditacions de qualitat i formatives que són obligatòries per a tothom, i poden aportar experiència i un gran valor afegit”. Així mateix, va rebutjar la importació de metges d’altres països que no tenen el títol de l’especialitat i va reclamar augmentar el nombre de places MIR de Medicina de Família.
Per la seua part, el sindicat Metges de Catalunya considera que la fórmula aporta seguretat jurídica als metges que volen continuar en actiu, alhora que reforça l’atenció sanitària a la ciutadania i ajuda a guanyar temps mentre s’incorporen noves generacions.
Per què va decidir continuar exercint després dels 65 anys?
Em trobava amb moltes ganes, forces i il·lusió. Em vaig proposar com a meta seguir fins al final d’aquest curs acadèmic, ja que a banda de passar consulta al CAP continuo fent classes a la UdL i estic formant un resident. Estic en un procés de deshabituació laboral.
Ho recomana?
Sempre que hi continuï havent il·lusió i la salut ho permeti. En 40 anys de professió he vist de tot, però m’agrada el que faig i no tinc la necessitat de jubilar-me per passar-m’ho bé. Tot i així, està clar que cal posar un final. Porto des de Nadal acomiadant-me dels meus pacients.
Deu haver creat amb ells forts vincles.
Veure morir aquells amb els quals he tingut contacte durant molts anys provoca malestar. Els metges som les segones víctimes, no som de pedra. Els meus estudiants tenen moltes sorpreses quan els plantes la humanitat al davant. Fa tres anys vam engegar una assignatura pionera, Medicina Narrativa, amb la qual treballem les emocions amb obres de teatre, pel·lícules o simulacions.
La jubilació activa s’hauria de mantenir encara que no faltessin metges?
Sí. Trobo a faltar una visió social de com aprofitar i encaixar en el sistema les persones grans. El treball em demana exactament el mateix que fa 20 anys, i crec que tenim altres habilitats i experiència que podem aportar. M’encantaria que m’espremessin. Altres països ofereixen minijobs a les persones grans. A més, els metges no tenim límit d’edat per treballar a la sanitat privada.
Ha canviat molt el sistema sanitari en 40 anys?
Els grans problemes o reptes continuen sent els mateixos. S’ha avançat una bestialitat en recursos tècnics, drets laborals, gènere o sostenibilitat, però per a moltes persones els metges de família continuem sense estar al mateix nivell que altres especialistes. L’Atenció Primària continua sent la Ventafocs del sistema sanitari.
I la seua forma de treballar?
Tenim barreres. Cada vegada estem més orientats a resultats quantificats en números, el vessant més humà està en risc. Humanitzar va més enllà de posar-nos bates de colors, significa donar un tracte personal, comprendre el que li passa al pacient i donar-li el millor acompanyament i informació per ajudar-lo a prendre decisions.
Estan ben pagats?
La nostra professió és una de les més ben pagades en aquest país. Moltes vegades agraïm més altres formes d’incentivament, com més recursos, temps o reconeixement científic. Els metges de família ho tenim molt difícil per ser professors titulars d’universitat, per exemple.