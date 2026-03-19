Manifestació massiva de docents a Lleida per reclamar més recursos
El 70% segueix la vaga segons els convocants, xifra que Educació rebaixa al 32%
La ciutat de Lleida va viure ahir una nova manifestació massiva de docents per reclamar millores salarials i laborals, convocats per USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps i la Intersindical, que rebutgen l’acord de CCOO i UGT amb Educació. Xifren el seguiment de la vaga en el 70% i el departament el rebaixa al 32,13%.
Milers de docents, personal laboral, famílies amb nens i alumnes van inundar ahir els carrers de la ciutat de Lleida, la majoria vestits de groc, per reclamar millores salarials i laborals, en la tercera jornada seguida de mobilitzacions a Catalunya, que ahir es va centrar en la demarcació de Lleida i la Catalunya Central. Tres mil manifestants, segons la Guàrdia Urbana, sis mil segons els sindicats convocants (USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps i la Intersindical), van partir de la plaça Ricard Viñes portant pancartes, fent sonar xiulets i corejant consignes com Niubó, què passa, el tu sí que cobris massa, Amunt els salaris i avall les ràtios o No és un acord, és una traïció, amb referència al pacte de CCOO i UGT amb Educació, que preveu un augment del complement salarial dels docents de fins a 3.000 euros el 2029.
La portaveu d’USTEC, Rosa Aguilà, considera que “és un error històric que no dona resposta a la reivindicació principal, la recuperació del poder adquisitiu”. “No demanem un augment de sou, sinó recuperar el poder adquisitiu perdut, del 25%. Entre els anys 2009 i 2025 hem perdut l’equivalent a haver treballat dos anys gratis. És un escàndol que ens donin un augment del 8%, que suposa un 1,94% anual, i és una vergonya que paguin 50 euros per les sortides escolars, a repartir entre els docents que hi van”, va subratllar. En aquest sentit, ja són 21 els centres de Lleida que s’han sumat al manifest per suprimir aquestes sortides i l’últim en adherir-s’hi ha estat l’institut Canigó d’Almacelles.
USTEC va xifrar en entre el 65% i el 70% el seguiment de la vaga als centres de Lleida i en el 30% als de l’Alt Pirineu i Aran, “perquè hi ha menys personal i a les escoles rurals els serveis mínims són abusius”. Educació, per la seua part, només va donar una xifra global, el 32,13%. Segons informació recollida per aquest diari, per exemple al Frederic Godàs va fer vaga el 75% dels mestres. Al Magí Morera només hi va haver serveis mínims, al Minerva van secundar l’atur el 60% de docents i al Valldeflors de Tremp, el 65%. A Secundària, sobre el 55% al Guindàvols, un 53% al Joan Oró, un 51% al Ronda i un 40% al Torre Vicens i a la Caparrella. Al Màrius Torres, van seguir l’aturada 15 de 73 professors; al Josep Lladonosa, una trentena de 70; i al Manuel de Montsuar, un 70% del professorat i un 95% de l’alumnat. En altres centres, van indicar que la participació va ser més baixa perquè els docents es reserven per a la manifestació de demà a Barcelona.
Marxa de protesta i dinar reivindicatiu a la Seu d’Urgell
A les comarques del Pirineu també hi va haver marxes de protesta. A la Seu d’Urgell, després de tallar la carretera N-260, els docents es van manifestar pels carrers més cèntrics i van acabar amb un dinar reivindicatiu a la plaça de les Monges, informa Cynthia Sans. Així mateix, hi va haver mobilitzacions a Es Bòrdes, també tallant carreteres. De fet, la jornada va començar a la ciutat de Lleida també amb un tall a l’A-2 i una marxa lenta de vehicles (més informació a la pàgina 4). Així mateix, a la Catalunya Central, servei territorial al qual pertany la comarca lleidatana del Solsonès, hi va haver manifestació multitudinària a Manresa.
Tallen carreteres a Alcarràs, la Seu d’Urgell i Es Bòrdes
Illa diu que ja fan “passos” per millorar els salaris
Pintades i silicona en panys de diversos centres
