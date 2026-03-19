Una operadora d'autobusos efectua una parada urbana al campus de Cappont en resposta a queixes d'estudiants
La nova estació d'autobusos s'ubica lluny del campus universitari, després de diverses reclamacions, alguns autocars Alsa-Alsina Graells pararan a Cappont
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida informa en la seua pàgina web que diverses expedicions d’Alsa-Alsina Graells efectuen parada urbana al número 3 de l’avinguda de l’Estudi General, al costat del campus de Cappont. Una reclamació que van fer molts estudiants en queixar-se de la distància de la zona universitària de la nova terminal.
Les línies que hi paren són les que connecten Lleida amb Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, les Borges Blanques, Bovera, Almatret, la Farga de Moles i la Passarel·la-València d’Àneu. D’altra banda, la línia a Barbens i la de Juncosa fan parada al número 2 de l’avinguda Alacant i a l’avinguda Madrid a l’altura de Cavallers, respectivament.