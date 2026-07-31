El PSC replica a ERC per la sortida de Lleida de les zones tensionades
El govern local defensa les seues polítiques després que els republicans critiquessin la reacció de l'alcalde
La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va afirmar ahir que el fet que Lleida hagi sortit de la zona de mercat residencial tensionat és una bona notícia, després que el grup d’ERC critiqués que l’alcalde, Fèlix Larrosa, ho valorés positivament.
Iglesias va argumentar que “sortir de la zona de tensió immobiliària és bo perquè ens indica que anem per bon camí i que la gestió dona resultats”, encara que va insistir “hem deixat clar des d’un principi que seguirem amb el quadern de treball previst per generar habitatges assequibles”.
Va indicar que el PSC ha avançat en la construcció de nous habitatges “mentre que quan governava ERC això no passava”, i va recordar que l’estratègia del govern local és clara: “Més oferta, més habitatge assequible i menys tensió en el mercat residencial.”