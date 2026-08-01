TREBALL
L’IMO dona feina a més de 100 persones en oficis amb una gran falta de mà d’obra
Com fusteria, soldadura, pintura o manteniment, i des del 2023 ha facilitat la firma d’uns 1.900 contractes laborals. Inaugura una oficina al Clot per oferir orientació personalitzada
L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) forma i dona feina a entre 100 i 150 persones simultàniament en oficis amb una gran falta de mà d’obra com la fusteria, la soldadura, la pintura o el manteniment d’espais públics, entre d’altres. Per exemple, l’ajuntament té contractats actualment 34 persones en diferents departaments, i les escoles bressol compten amb una quinzena de vetlladors procedents de l’organisme municipal. Així ho va explicar ahir la seua directora tècnica, Marina Guivernau, que va destacar que “també oferim orientació laboral per a persones que busquen feina o que volen canviar d’ocupació”.
Amb l’objectiu de “donar una resposta més propera a les necessitats laborals” a cada barri, la Paeria ha obert cinc oficines per oferir orientació a la Mariola, el Centre Històric, Noguerola, Llívia i el Clot. L’última, al número 1 del carrer Pau Claris, es va estrenar fa un mes i va ser inaugurat ahir pels edils Carme Valls i Xavier Blanco. Ambdós van destacar la importància de “disposar d’un servei de proximitat que faciliti l’accés als recursos ocupacionals sense necessitat de desplaçar-se a altres punts de la ciutat”.
El nou local, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació (SOC), té capacitat per atendre un centenar de persones anualment. Ofereix assessorament individualitzat i suport en la recerca activa de treball i la millora de competències professionals, així com la derivació a accions formatives. Alumnes treballadors de l’IMO han portat a terme la rehabilitació del local.
Reduir la segregació
“Disposar d’una oficina a peu de carrer facilita molt que la ciutadania pugui rebre atenció d’una forma directa”, va celebrar Blanco. Per la seua part, Valls va posar de relleu la necessitat de reduir la segregació de gènere a determinats sectors professionals com la fusteria o la soldadura. Precisament, Guivernau va explicar que l’ajuntament ha presentat al SOC una nova proposta de programes que inclou un taller de jardineria i pintura orientat a dones.
Només entre el 2023 i el maig passat, l’IMO ha atès prop de 12.100 persones, ha impulsat gairebé 3.900 participacions en programes d’ocupació i més de 2.200 formacions. En el mateix període, ha gestionat més de 3.300 ofertes de treball, ha facilitat prop de 1.900 insercions laborals i ha treballat amb més de 1.700 empreses.