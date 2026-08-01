“A més de soldar, m’han ensenyat a no faltar a la feina”
“A més de soldar, l’IMO m’ha ensenyat valors com no faltar a la feina, aixecar-me aviat, ser net i ordenat”, explica Jon Massana, que ja ha completat els sis mesos de formació del programa de soldadura de la Casa d’Oficis, destinat a joves d’entre 16 i 29 anys. “Em vaig apuntar a un cicle mitjà i no quedaven places, per la qual cosa vaig contactar amb l’IMO. Ara tinc un contracte de 6 mesos amb l’ajuntament, i l’institut ens intenta vincular després amb empreses. M’han dit que, segurament, quan acabi el programa tindré feina”, celebra l’alumne.
Lleida
L’IMO dona feina a més de 100 persones en oficis amb una gran falta de mà d’obra
Marc Carbonell