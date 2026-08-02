JUSTÍCIA
Exigeixen investigar la fabricació i la possessió d’armes a la presó
Arran de l’incident que hi va haver amb el reclús que va pujar a la teulada. Demanen revisar sistemes antiescalada, càmeres i possibles punts vulnerables del centre
L’incident que va protagonitzar dijous al migdia un reclús del Centre Penitenciari de Ponent que va agredir un altre intern, va amenaçar de mort els funcionaris i va pujar a la teulada armat amb punxons (vegeu SEGRE d’ahir) ha suposat que els empleats de presons tornin a queixar-se de la situació d’inseguretat que es viu als centres catalans. Aquest diari ha tingut accés a una imatge en la qual es veu l’intern pujat a la teulada i armat durant el seu intent de fugida. Val a recordar que es tracta d’un intern de 28 anys que compleix una condemna de 33 anys i 19 mesos de presó per assassinat, tràfic de drogues i robatori que, pel que sembla, volia ser traslladat a la presó de Mas d’Enric de Tarragona.
El sindicat SICAP-FEPOL, que va ser el que va denunciar l’aldarull, exigeix l’adopció de diverses mesures, una de les quals és “una investigació exhaustiva sobre la fabricació i possessió de les armes i sobre la participació dels altres interns implicats”. La revisió posterior de les càmeres de videovigilància va permetre detectar que dos interns més haurien ajudat l’agressor a pujar a la teulada del centre.
També demana “la revisió immediata dels elements de seguretat física, sistemes antiescalada, càmeres i possibles punts vulnerables del centre”. El sindicat considera que s’han “d’adoptar mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat de les agressions, amenaces i intent d’evasió”. Finalment, sol·licita “un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per fer front a incidents crítics sense posar innecessàriament en risc la integritat dels treballadors”.
L’incident es va produir a les 13.20 hores quan, segons el sindicat, l’intern va agredir per sorpresa un altre reclús al pati, fent-lo caure a terra i clavant-li una puntada de peu al cap. Quan els funcionaris van intervenir, l’agressor va treure dos armes punxants fabricades artesanalment i va advertir que apunyalaria qualsevol persona que s’atansés.
Posteriorment va pujar a la teulada, on hi va haver una negociació amb funcionaris, comandaments, la direcció del centre i els serveis mèdics. Finalment, cap a les 14.10 hores, va entregar les dos armes i va acabar baixant per la seua pròpia voluntat.