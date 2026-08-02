SEGRE

JUSTÍCIA

Exigeixen investigar la fabricació i la possessió d’armes a la presó

Arran de l’incident que hi va haver amb el reclús que va pujar a la teulada. Demanen revisar sistemes antiescalada, càmeres i possibles punts vulnerables del centre

El reu, armat, a la teulada.

El reu, armat, a la teulada.

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Redacció

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L’incident que va protagonitzar dijous al migdia un reclús del Centre Penitenciari de Ponent que va agredir un altre intern, va amenaçar de mort els funcionaris i va pujar a la teulada armat amb punxons (vegeu SEGRE d’ahir) ha suposat que els empleats de presons tornin a queixar-se de la situació d’inseguretat que es viu als centres catalans. Aquest diari ha tingut accés a una imatge en la qual es veu l’intern pujat a la teulada i armat durant el seu intent de fugida. Val a recordar que es tracta d’un intern de 28 anys que compleix una condemna de 33 anys i 19 mesos de presó per assassinat, tràfic de drogues i robatori que, pel que sembla, volia ser traslladat a la presó de Mas d’Enric de Tarragona.

El sindicat SICAP-FEPOL, que va ser el que va denunciar l’aldarull, exigeix l’adopció de diverses mesures, una de les quals és “una investigació exhaustiva sobre la fabricació i possessió de les armes i sobre la participació dels altres interns implicats”. La revisió posterior de les càmeres de videovigilància va permetre detectar que dos interns més haurien ajudat l’agressor a pujar a la teulada del centre.

També demana “la revisió immediata dels elements de seguretat física, sistemes antiescalada, càmeres i possibles punts vulnerables del centre”. El sindicat considera que s’han “d’adoptar mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat de les agressions, amenaces i intent d’evasió”. Finalment, sol·licita “un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per fer front a incidents crítics sense posar innecessàriament en risc la integritat dels treballadors”.

L’incident es va produir a les 13.20 hores quan, segons el sindicat, l’intern va agredir per sorpresa un altre reclús al pati, fent-lo caure a terra i clavant-li una puntada de peu al cap. Quan els funcionaris van intervenir, l’agressor va treure dos armes punxants fabricades artesanalment i va advertir que apunyalaria qualsevol persona que s’atansés.

Posteriorment va pujar a la teulada, on hi va haver una negociació amb funcionaris, comandaments, la direcció del centre i els serveis mèdics. Finalment, cap a les 14.10 hores, va entregar les dos armes i va acabar baixant per la seua pròpia voluntat.

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