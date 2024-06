Tot per l'alumnat sense l'alumnat

Els pèssims resultats dels alumnes catalans en l'informe PISA van portar Educació a crear un grup d'experts per proposar millores. En aquest article, estudiants de l'institut de Tremp també en fan, després de constatar que l'alumnat no ha estat tingut en compte en aquest procés.

Aquest curs, la publicació dels resultats de l’informe PISA i la baixada exponencial del rendiment acadèmica a Catalunya ha obert un debat sobre educació en el qual s’han sentit moltes veus, excepte la de l’alumnat. El 5 de desembre es van publicar els resultats de l’informe PISA –l’informe de l’OCDE que mesura el rendiment acadèmic en matemàtiques, ciència i lectura–, i va oferir un panorama preocupant. A la majoria de països empitjora el rendiment acadèmic, però molt especialment a Catalunya, que amb una baixada dràstica en les tres àrees analitzades se situa per sota de la mitjana de l’OCDE i pràcticament a la cua d’Espanya.

A partir d’aquí comença tot un carrusel de reaccions i declaracions per part del Govern, el departament d’Educació, la classe política en general, sindicats i professorat, participants en tot tipus de tertúlies… Es parla de diferents causes: l’efecte de la pandèmia, estudiants nouvinguts, diversitat a les aules, manca d’inversió, presència excessiva de noves tecnologies… Hi ha anàlisis des de tots els punts de vista i per a tots els gustos i opcions polítiques, hi ha qui fins i tot atribueix els mals resultats al treball entorn qüestions de gènere o altres problemàtiques ecosocials.

A partir d’aquí, al gener el departament proposa una llista d’experts per analitzar i proposar millores educatives per al sistema educatiu català, formada per representants del professorat de Primària, Secundària i Formació Professional, de centres educatius públics i concertats i d’entitats pedagògiques, de les famílies i el món local.

Finalment, el passat mes de març es fa públic l’informe elaborat pel grup impulsor de mesures de millores educatives, amb 18 mesures urgents i sis línies d’actuació més a mitjà termini. Tot i que en el grup d’experts no hi constava cap representant dels sindicats d’alumnes, per exemple, en l’informe final sí que s’esmenta al final que s’han recollit aportacions de tota la comunitat educativa, alumnat inclòs.

Sigui com sigui, tenim la sensació que en aquest debat que s’ha obert sobre el tema hem sentit poc la veu del que en teoria és el centre de l’aprenentatge: l’alumnat. S’argumenta a favor o en contra de metodologies d’ensenyament, de programes i currículums, però sembla que no hi ha espais on expressar la nostra opinió; tot es fa per a nosaltres, però sense nosaltres.

Professors, centres, famílies, entitats i món local hi han participat, però cap organització estudiantil Alumnes han fet una enquesta entre els companys per definir les mesures que proposen

En una mostra amb presència d’ESO i Batxillerat, un 66% de l’alumnat afirma tenir motivació per aprendre. Un 68% de la mostra vol fer un grau universitari, mentre que el 25% volen orientar-se a la formació professional i un 6,8% al món laboral.Pel que fa a l’ús de la IA a l’aula, la majoria (73%) consideren que és una eina amb potencial per millorar el seu aprenentatge: ajuda a la comprensió, pot resumir o reexplicar continguts; és una eina més de recerca.Un 79% creuen que els treballs en grup ajuden a desenvolupar coneixements.El 70% de la mostra troba que els deures fora de l’aula sovint són una càrrega excessiva, i en alguna resposta s’apunta al seu origen punitiu.Creuen que per tal de millorar l’aprenentatge, el professorat podria plantejar classes més dinàmiques (43%), participatives (25%) i pràctiques (23%).Pel que fa a l’avaluació, un 50% considera que els exàmens són un bon mètode per avaluar i exactament la mateixa proporció creu que no. En entrevistes realitzades amb més profunditat a professors i alumnes del centre, l’alumnat ha destacat la importància de les noves tecnologies en l’aprenentatge, tot i que alguns han expressat preocupacions sobre la sobrecàrrega de feina. Els professors, per la seva part, han remarcat la necessitat de més recursos i formació per adaptar-se als canvis constants.

El punt de vista dels estudiants de Secundària