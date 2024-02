El Tesla Model Y encapçala el rànquing de cotxes més venuts

Serà el model més venut el 2023 a tot el món, amb 1,23 milions d’unitats, la qual cosa suposa un 64% més que fa un any.

El Tesla Model Y, el SUV de la companyia nord-americana, serà el model més venut el 2023 a tot el món, amb 1,23 milions d’unitats, la qual cosa suposa un 64% més que fa un any, que el porta a coronar-se com el primer elèctric de la història que encapçala el rànquing mundial, segons les dades preliminars recopilades per la consultora Jato Dynamics.

Aquestes dades provisionals indiquen que el Model Y de Tesla es troba en “una posició inabastable” a causa del seu volum de vendes, amb 1,23 milions d’unitats, seguit pel Toyota RAV4, amb 1,07 milions d’unitats, i el Corolla, amb 1,01 milions d’unitats.

L’analista global de Jato Dynamics, Felipe Muñoz, considera que la combinació de les retallades de preu amb la reputació de Tesla com a fabricant de vehicles elèctrics han ajudat a impulsar l’alta demanda, ja que el preu és un 18% i un 23% més baix que el cost mitjà dels vehicles d’aquesta motorització a Alemanya i els Estats Units, respectivament. “Com a resultat, Tesla és en la ment de molts consumidors que busquen comprar un vehicle elèctric”, va assenyalar.