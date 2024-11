DS 3 i DS 4 amplien l'oferta electrificada

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

DS Automobiles ha fet un pas decisiu en la seua estratègia d’electrificació amb l’arribada de la tecnologia Hybrid. Es tracta d’una alternativa híbrida autorecarregable, amb més prestacions en matèria de confort, eficiència energètica i costos de funcionament davant d’un motor gasolina de característiques similars. Present en el DS 3 i el DS 4, aquest sistema també elimina la necessitat d’endollar. La gestió de la bateria està totalment automatitzada, carregant i descarregant en funció de la conducció sense necessitat d’estar endollada.

Aquesta tecnologia permet arrancar silenciosament utilitzant només energia elèctrica, conduir sense emissions de CO2 i recórrer al motor de gasolina si es requereix més potència. L’opció de conduir només amb el motor elèctric permet un funcionament més silenciós, així com una comoditat inigualable i una conducció realment suau. Per a un viatge urbà de pocs quilòmetres, és possible recórrer al mode zero emissions durant més del 50% del temps de viatge amb un benefici de fins al 40% en el consum de combustible.