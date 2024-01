La protesta gal·la es desinfla, però la frontera andorrana segueix tallada

La protesta dels agricultors francesos es va desinflar ahir després que el Govern gal anunciés diverses mesures per intentar acontentar el sector. No obstant, encara continuaven actius prop de 40 bloquejos de carreteres i autopistes, algunes de pròximes a la frontera catalana.

Segons un càlcul realitzat per les autoritats franceses, es registraven 38 bloquejos amb la participació de 700 agricultors –que van aixecar barricades i col·loquen els seus camions i tractors com barreres–, davant els 112 de divendres, quan es van manifestar 17.500 professionals del sector. L’N-22, que connecta el país veí amb Andorra continuava ahir bloquejat, i l’autopista A9, que uneix el sud-est de França amb Catalunya, seguia tancada al trànsit en tres punts: en les proximitats de Perpinyà, Montpeller i Nimes.Amb tot, l’AP-7 va ser una de les vies que es van reobrir al trànsit en els dos sentits de la marxa, segons va informar Trànsit, després d’estar gairebé 24 hores tallada, amb la desviació obligatòria de tots els vehicles en sentit França per la sortida 3 de Figueres nord. A les 11.30 del matí es va restablir la circulació des de la Jonquera fins a Sigean, on hi ha una sortida obligatòria. Es tracta d’un tram d’uns 80 quilòmetres. Així amb el pas de les hores les llargues cues de vehicles que es van registrar divendres es van anar a poc a poc descongestionant, després d’una nit en què molts transportistes es van veure obligats a fer nit en aparcaments de camions en Figueres, Llers o la Jonquera.Per intentar alleujar el trànsit, el Govern gal va eliminar la restricció a la circulació de camions els caps de setmana, per permetre a aquells professionals que van quedar atrapats al país veí, entre ells molts lleidatans, a tornar als seus domicilis o centres operatius.

Els pagesos veuen pobres els ajuts i amenacen de bloquejar París

El primer ministre francès, Gabriel Attal, va aconseguir divendres calmar els ànims dels agricultors amb una bateria de mesures, entre les quals s’inclou una exempció fiscal al gasoil agrícola. Tanmateix, les principals organitzacions van demanar continuar amb la mobilització al considerar-les insuficients. Joves Agricultors, una de les més representatives, va amenaçar de bloquejar dilluns els accessos a París. Per la seua part, Coordinació Rural va amenaçar de fer el propi amb el mercat internacional de Rungis, el més gran de productes frescos del món.