Tres soldats dels Estats Units moren en un atac amb drons a Jordània

Tres militars nord-americans van morir i 25 més van resultar ferits en un atac d’un dron suïcida ocorregut dissabte a la nit a diumenge en una base dels EUA a Jordània, a prop de la frontera amb Síria, reivindicat ahir a la nit per al-Nujaba, de l’agrupació de milícies proiranianes Resistència Islàmica a l’Iraq. El president dels Estats Units, Joe Biden, va expressar les seues condolences per l’atac, que va atribuir a “milícies radicals avalades per l’Iran” que operen a Síria i l’Iraq, segons un comunicat de la Casa Blanca. “Avui fa mal el cor dels Estats Units [...]. Jill i jo, i nord-americans de tot el país, ens sumem a les famílies i amics dels nostres caiguts per plorar aquests guerrers caiguts en aquest atac menyspreable i totalment injust”, va afirmar Biden. “Continuarem amb la lluita contra el terrorisme i que no hi hagi cap dubte, farem que els responsables rendeixin comptes en el moment i manera que considerem oportuna”, va advertir el president nord-americà.

Aquest va ser el primer atac en el qual moren militars nord-americans al Pròxim Orient des de l’inici de l’actual escalada del conflicte a la Franja de Gaza. Tanmateix, són relativament freqüents els atacs contra bases nord-americanes a Síria i l’Iraq i, des de l’octubre, s’ha informat de 158 incidents, cap de greu, ja que aquest tipus d’instal·lacions solen tenir defenses antiaèries. Per la seua part, els senadors republicans Lindsey Graham i John Cornyn –membre de la comissió d’intel·ligència de la cambra– van advocar a les xarxes socials per “atacar Teheran”, la capital iraniana, en resposta a l’atac. Graham va carregar així mateix contra la política exterior de Biden. “La seua política de dissuasió contra l’Iran ha fracassat miserablement”, va assegurar.

L’ONU defensa la seua agència per als refugiats palestins

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va defensar ahir la tasca de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins i va prometre que es perseguirà penalment qualsevol comportament inapropiat dels seus treballadors. Sobre la suspensió de finançament per part de diversos països, Guterres va recordar que “2 milions de persones depenen de la nostra ajuda a Gaza”.