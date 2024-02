Els devastadors incendis a Xile provoquen més de seixanta morts

El president de Xile, Gabriel Boric, va detallar ahir que ja són 64 els morts pels devastadors incendis que estan consumint la regió de Valparaíso, a 100 quilòmetres a l’est de Santiago, i va avisar que la xifra “creixerà significativament”. “És la tragèdia més gran que hem viscut com a país des del terratrèmol del 27 de febrer del 2010”, va dir el mandatari, que va decretar dol nacional durant dos dies a partir d’avui. Ahir es va traslladar a les zones afectades i va assegurar en un missatge a les xarxes socials que el país es posarà “dempeus”.

Boric, que divendres va decretar l’estat d’excepció per catàstrofe per agilitzar l’arribada de recursos i dissabte va fer un sobrevol per la zona, va visitar a primera hora un grup de més de 1.500 brigadistes que combaten el foc a Valparaíso. Durant el matí, el mandatari va encapçalar també una reunió d’emergència i va visitar ferits a l’Hospital Gustavo Fricke, a Viña del Mar, una de les ciutats més afectades per les flames.

Segons la Corporació Nacional Forestal, hi ha almenys set incendis actius a Valparaíso, sent el de més magnitud el de la Reserva Lago Peñuelas/Las Tablas, al costat de la principal autopista de la zona, que ja ha cremat prop de 9.300 hectàrees. Aquest foc, juntament amb el que es desenvolupa a Lo Moscoso, amb 1.350 hectàrees abrasades, preocupa especialment per la seua virulència i la proximitat a zones densament poblades. Es calcula que hi ha entre 3.000 i 6.000 habitatges afectats pel foc i el ministeri de Salut va decretar l’alerta sanitària a la zona. “Apagat el foc, vindrà la fase de catàstrofe, els ajuts primerencs i la reconstrucció. Ens posarem dempeus”, va concloure Boric en una publicació a la xarxa X.Les altes i inusuals temperatures que es van registrar divendres i dissabte a la regió, les intenses ratxes de vent de fins a 60 quilòmetres per hora i la baixa humitat van dificultar el control del foc. “A partir de demà ja podríem tenir certa nuvolositat a la costa, la qual cosa farà que augmenti la humitat i permetrà que la intensitat del foc baixi una mica”, va indicar el director del Servei Nacional de Prevenció i Resposta davant de Desastres, Álvaro Hormazábal.