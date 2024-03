El BBVA confia que el 2024 serà un altre any de rècord

El president del BBVA, Carlos Torres Vila, va anunciar ahir que aquest 2024 serà “encara millor” que el 2023 pel que fa a resultats i impacte en la societat, la qual cosa a la pràctica augura un nou rècord històric de beneficis, després dels 8.019 milions d’euros guanyats l’any passat.

Durant la seua intervenció a la junta general ordinària d’accionistes, celebrada al Palacio Euskalduna de Bilbao, Torres Vila també va anunciar el repartiment entre els seus accionistes del 50 per cent d’aquests beneficis, una mica més de 4.000 milions d’euros, a raó de 0,55 euros per títol, un 18 per cent més que el 2022.En aquesta retribució s’inclou un nou programa de recompra d’accions de 781 milions d’euros, que ja està en curs i que suposa que en els últims tres anys l’entitat haurà amortitzat entorn del 14% del seu capital.