L''Open Arms' ja descarrega ajuda humanitària a Gaza

El vaixell de l’ONG catalana Open Arms va començar ahir el desembarcament a la Franja de Gaza de les 200 tones d’ajuda humanitària que transporta per auxiliar la població de l’enclavament palestí, en el que suposa la culminació del primer trajecte pel corredor marítim obert des de Xipre per entregar assistència a la població gaziana, després de més de cinc mesos d’ofensiva militar per part d’Israel. L’anunci el va fer World Central Kitchen, l’ONG del xef espanyol José Andrés i meitat d’aquesta missió conjunta amb l’Open Arms.

L’Exèrcit d’Israel va precisar per la seua part que el vaixell va arribar a la costa de Gaza després de sotmetre’s a un “control de seguretat exhaustiu” i que l’entrega de l’ajuda s’està “fent en coordinació i subjecta a un acord amb les organitzacions civils”.Per la seua banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va qualificar d’“encara poc realistes” les demandes plantejades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per a una treva i va anunciar l’enviament d’una delegació a Qatar per tal de reprendre les negociacions, a més de donar el seu vistiplau a un pla de l’Exèrcit hebreu, que encara no fet públic, per envair la ciutat de Rafah.