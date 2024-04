S’amplia el termini del vot per correu per a les eleccions del 12M fins el 9 de maig

detail.info.publicated europa press

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat que el vot per correu per a les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya se’n podrà dipositar en l’horari d’obertura habitual de les oficines de Correus a tot Espanya fins dijous 9 de maig.

Amb la decisió d’ampliació adoptada per la JEC, els ciutadans que sol·licitin exercir el seu dret al vot per correu per al 12M "disposaran de més temps per dipositar el seu vot", informa Correus en un comunicat aquest divendres.

Correus haurà d’assegurar l’entrega de tots els sobres amb vots en les respectives meses electorals en la jornada electoral del diumenge 12 de maig, dins dels terminis legalment establerts.