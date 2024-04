El TC avala que Puigdemont pot ser candidat després de la denúncia de Cs

La sala segona del Tribunal Constitucional (TC) va acordar ahir no admetre a tràmit el recurs d’empara electoral presentat per Cs contra la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions catalanes del 12 de maig per, suposadament, tenir el DNI caducat. La formació taronja va reiterar ahir mateix que el líder de Junts té un “padró municipal fals” i el carnet d’identitat “caducat des de fa anys”. Per aquesta raó, argumenta que no hauria de poder presentar-se als comicis catalans.

Tanmateix, el tribunal de garanties va recordar que la via legal perquè els partits impugnin possibles irregularitats al cens és l’administrativa, concretament a través d’una reclamació davant de l’Oficina del Cens Electoral. Va apuntar que també poden acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa. Respecte als arguments fets servir per Cs, el TC va assenyalar que el partit taronja va tenir “la possibilitat de posar en coneixement aquest fet quan el Jutjat va donar trasllat a les parts de l’expedient administratiu” i no ho va fer.La decisió del tribunal de garanties arriba a les portes de l’inici de la campanya electoral per als comicis catalans. En aquest context, Carles Puigdemont, que ahir va tancar la seua etapa com a eurodiputat inaugurant una exposició sobre el dalai-lama a Estrasburg, va advocar perquè l’independentisme governi si arriba a assolir “una majoria simple, però prou sòlida”. “S’ha governat Catalunya amb 33 diputats [amb referència a l’actual Govern d’ERC] i crec que l’independentisme sumarà bastant més que això, i si no tenim majoria ens hi atansarem molt”, va assegurar en una entrevista a El Punt Avui.Mentrestant, el president, Pere Aragonès, va criticar les crides a la unitat de Junts i va dir que no “les necessitem tres dies abans de començar la campanya, sinó en els últims tres anys”.

En un altre ordre de coses, el ple del Congrés va rebutjar la proposta de finançament singular per a Catalunya plantejat per Aragonès i ERC. Els republicans buscaven instar el Govern espanyol a “impulsar les modificacions legals oportunes” perquè la Generalitat “recapti i gestioni tots els impostos que paguen els catalans i, posteriorment, efectuï a l’Estat les transferències oportunes pels serveis prestats a Catalunya i en concepte de reequilibri territorial”. La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra del PP, PSOE i Vox, mentre que ERC, Junts, Bildu, Podem i BNG hi van donar suport. Sumar i PNB van optar per l’abstenció.

Illa guanyaria els comicis catalans i perilla la majoria independentista

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del proper 12 de maig, en les quals ERC i Junts es disputaran la segona plaça i l’independentisme podria perdre la seua majoria al Parlament, segons sengles sondejos publicats ahir per El Periódico i El País i la Cadena SER.El baròmetre del diari català consolida els socialistes com a guanyadors dels comicis, a l’obtenir entre 38 i 40 diputats pels 33 que tenen ara, mentre que Junts i ERC es disputaran el segon lloc, amb cert avantatge per a la formació de Carles Puigdemont. Segons aquesta enquesta, els juntaires obtindrien entre 32 i 34 escons –ara en tenen 32– i ERC quedaria en tercer lloc amb entre 28 i 30, baixant dels 33 que va aconseguir en els passats comicis. Situa en quarta posició el PP, amb una forta pujada des dels tres diputats actuals a entre 13 i 14, mentre que Vox es quedaria amb entre 8 i 9 escons, davant dels 11 que té ara. A continuació quedaria Comuns Sumar, amb entre 6 i 7 diputats. La CUP aconseguiria entre 4 i 6, baixant des dels 9 de les eleccions autonòmiques del 2021, i podria entrar a la cambra Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, amb un diputat.D’altra banda, el sondeig publicat per El País i la Cadena SER indica també que el PSC guanyaria els comicis amb un 27,1% dels vots, la qual cosa li atorgaria entre 38 i 40 diputats, situant-se Junts com a segona força més votada amb el 21,1 per cent i entre 32 i 35 diputats. ERC quedaria tercera amb un 18,2% dels suports i obtindria entre 26 i 29 diputats, seguida del PP, que amb un 9,5 per cent assoliria entre 11 i 13 diputats.

El jutge de Tsunami vincula un mosso amb la causa

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha demanat als Mossos d’Esquadra que informin sobre si la persona identificada l’aplicació Wire com a Xuxu Rondinaire, que presumptament hauria facilitat dades a Tsunami Democràtic sobre la seguretat del rei Felip VI durant una visita a Catalunya el juliol de 2020, pertany al cos policial o hi està vinculat d’alguna manera.

El Senat votarà l’amnistia després de les catalanes

El PP ha forçat la convocatòria d’un ple en el Senat el 14 de maig, després de les eleccions catalanes, per deixar la porta oberta a debatre i votar aquell dia la llei d’amnistia i tornar-la al Congrés dels Diputats amb el veto dels populars. El PP, que té majoria absoluta a la Cambra Alta, va rebutjar ahir la petició d’ERC d’incloure la votació sobre la llei en el ple dels dies 7 i 8 de maig.

Josep Costa es presentarà als comicis de l’ANC

L’exvicepresident del Parlament Josep Costa es presentarà a les eleccions de la direcció de l’ANC per ser un dels secretaris nacionals de l’entitat. Ho va avançar ahir el diari Ara, de manera que Costa se suma a altres noms que han pres la mateixa decisió com el músic Lluís Llach i l’exvicepresident de l’entitat Jordi Pesarrodona.