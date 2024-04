detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Manos Limpias, l’autodenominat sindicat que ha presentat la denúncia contra Begoña Gómez, dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, explica en un comunicat que va basar aquesta acció en informacions periodístiques i afegeix que, si no són certes, la responsabilitat serà dels qui les van publicar. En un comunicat, el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, recentment absolt pel Suprem després de ser condemnat per l’Audiència Nacional per extorsionar a bancs i empreses, exposa que va tenir coneixement "a través de diversos diaris digitals, d’una sèrie d’informacions que afirmaven presumptes irregularitats, que poguessin ser presumptament delictives."

La denúncia de Bernad, per la qual el Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid ha obert diligències contra Gómez per presumptes delictes de tràfic d’influències i de corrupció en els negocis, inclou vuit titulars i notícies publicades per El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Esdiario i The Objetive. Bernad planteja que, en veure que la Fiscalia "no actuava d’ofici" va decidir denunciar perquè un jutjat "comprovés la veracitat de les mateixes" i assegura que ha exercit "un dret i un deure ciutadà".

Segons el seu parer, ara li correspon al jutge comprovar si les esmentades informacions periodístiques són certes o no. "Si les mateixes no són certes, seran els qui les van publicar, els qui hauran d’assumir la falsedat, però si no són incertes, entenem que la causa judicial haurà de prosseguir", afegeix. En el comunicat, el dirigent de Manos Limpias veu "inacceptable" la reacció de Sánchez en titllar-los d’"organització ultradretana" i donar a entendre que formen part "d’una campanya dretana contra ell, la qual cosa és falsa". Així mateix, recorda que el Suprem el va absoldre després de la sentència de l’Audiència Nacional que el va condemnar a quatre anys de presó com a cooperador necessari de dos delictes d’extorsió comesos al costat del responsable d’Ausbanc, Luis Pineda.