El 40% del sou dels espanyols acaba en impostos i cotitzacions

El 40,2% del salari brut dels treballadors espanyols solters i sense fills va acabar el 2023 en el pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, davant d’una mitjana del 34,8% per al conjunt de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Així es desprèn de l’informe Taxing Wages, publicat ahir pel think tank de les economies avançades, que detalla que mentre que a l’OCDE la càrrega fiscal sobre els costos laborals es va incrementar en 0,13 punts percentuals respecte al 2022, a Espanya es va observar un augment de 0,62 punts percentuals. D’aquesta manera, Espanya es va convertir el 2023 en el segon país que més va incrementar la seua pressió fiscal a la UE i el quart a l’OCDE.

D’aquesta manera, Espanya es va situar en el catorzè lloc dels països amb més fiscalitat de l’OCDE, un lloc per sobre del del 2022, en un rànquing encapçalat per Bèlgica, on als treballadors solters i sense fills se’ls reté el 52,7% del salari. De fet, els belgues són els únics que han de transferir a l’Administració i la Seguretat Social una suma major del salari brut de la que reben en net.

Al darrere de Bèlgica, els països amb més diferència entre salari brut i net són Alemanya, on es reté el 47,9%, Àustria (47,2%), França (46,8%) i Itàlia (45,1%).En la seua anàlisi, l’organització va destacar que la retenció va augmentar en 23 dels 38 països membres entre el 2022 i el 2023, va disminuir en tretze i es va mantenir igual a Xile i Hongria.

En el cas d’una parella de treballadors amb dos fills, la fiscalitat mitjana va augmentar en 0,06 punts percentuals, fins al 29,5%. Per a aquest tipus de llar, la càrrega fiscal va augmentar en 21 països i va disminuir en 17. Espanya, sota aquest supòsit, va registrar el 2023 una fiscalitat 37,1%, amb un increment anual del 0,40%, la desena més elevada entre els països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.