Alliberades catorze dones explotades sexualment

La Policia entrant al lloc on hi havia les dones. - POLICIA NACIONAL

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Nacional de l’Equador, va alliberar 14 dones que eren explotades sexualment per una organització criminal i obligades a mantenir relacions sexuals en una habitació de petites dimensions amb condicions “extremament insalubres”, on arribaven a coincidir fins a onze persones alhora.

En l’operació –que va comptar amb la col·laboració de l’ONG Our Rescue– han resultat detingudes nou persones a València i Múrcia, sis de les quals ja han ingressat en presó provisional.Els integrants de l’organització captaven les víctimes als seus països d’origen, Colòmbia i Equador, aprofitant la seua situació precària i les enganyaven amb la promesa de venir a Espanya per treballar en la cura de persones d’avançada edat. Una vegada que arribaven a Espanya eren obligades a exercir la prostitució, per a la qual havien d’estar disponibles les 24 hores del dia i havien d’entregar als implicats una gran part de l’import econòmic obtingut amb els serveis sexuals. Totes les dones es trobaven amuntegades en una habitació de petites dimensions amb escarabats fins i tot en el menjar.