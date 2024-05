Illa guanya, però li tocarà pactar

El PSC torna a guanyar les eleccions catalanes i, per primera vegada en la història, ho fa en vots i en escons, però amb 42 diputats (12 més que el 2021), Salvador Illa haurà de pactar per formar govern i no ho tindrà fàcil. L’independentisme s’ha desplomat i ha perdut la majoria absoluta al Parlament, però Carles Puigdemont reafirma el seu lideratge i passa de 32 a 35 escons, molt al davant dels 20 d’Esquerra Republicana, que en perd 13, i de la CUP, que es queda amb quatre (cinc menys que el 2021). Puigdemont es va postular ahir per encapçalar un govern sobiranista. Tampoc ho tindrà fàcil perquè Pere Aragonès es va mostrar ahir partidari de quedar-se a l’oposició.

Esquerra Republicana, malgrat la innegable patacada, podria tenir la clau de la governabilitat. Els seus 20 escons serien determinants tant en un hipotètic govern independentista en minoria encapçalat per Puigdemont com en la reedició d’un tripartit liderat per Illa que sí que assoliria els 68 escons necessaris per tenir majoria absoluta malgrat que els comuns es queden només amb sis diputats, dos menys que a l’any 2021. De nou serà una empresa complicada.

Un panorama molt obert i fragmentat en el qual el Partit Popular d’Alejandro Fernández remunta de manera espectacular i passa de 3 a 15 diputats, Vox manté els 11 obtinguts el 2021, Cs desapareix de l’arc parlamentari, com vaticinaven totes les enquestes i l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols irromp al Parlament amb dos escons, un per Girona per a la polèmica alcaldessa de Ripoll i un altre per Lleida per a Ramon Abad.En la circumscripció de Lleida, que aporta 15 dels 135 diputats del Parlament, es veu clara aquesta atomització del vot, amb sis formacions amb representació. Ha guanyat Junts (5), malgrat que sense augmentar escons. El PSC és la segona força amb 4 (1 més que el 2021), ERC passa de 5 a 3, el PP recupera la representació, Vox manté el seu diputat i entra Aliança Catalana. Pel que fa a la capital del Segrià, el triomf ha estat de forma clara per al PSC, amb més de 12.000 vots, seguit de Junts (més de 10.000) i el PP (més de 7.000). Esquerra ha quedat relegada a la quarta força amb poc més de 6.000 vots.El fantasma de la repetició electoral torna a planar sobre l’horitzó polític català. Illa haurà de pactar per evitar bloquejos. Al Congrés dels Diputats Pedro Sánchez va aconseguir que Sumar, BNG, ERC i Bildu, Junts, PNB i Coalició Canària votessin a favor de la investidura del socialista al novembre. A Catalunya també tocarà fer equilibris. El PSC suma amb Junts (78 escons en total), però no són aliats naturals, i menys després que ahir Puigdemont apel·lés a acabar amb la desunió de l’independentisme per forçar un govern sobiranista. L’aritmètica parlamentària també permetria la reedició del tripartit entre PSC, ERC i comuns (sumen 68 escons) però Aragonès ja se n’ha desmarcat assumint que el vot de càstig al seu govern el situa a l’oposició. Qualsevol altre possible acord sembla tenir poques opcions de prosperar. El Partit Popular ha quintuplicat la representació, però no té prou força per pressionar i tots els partits s’han postulat a favor d’exercir un cordó sanitari a la ultradreta de Vox, que aguanta, i a Aliança Catalana, que irromp, encara que amb menys ímpetu del que es preveia. Caldrà esperar.