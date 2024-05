Evacuada a Nova Zelanda la jove lleidatana atrapada a Nova Caledònia per la revolta

Cristina Siegrist, la jove lleidatana que es trobava atrapada al territori d’ultramar francès de Nova Caledònia a causa de les revoltes independentistes que van esclatar a començaments de la passada setmana, ha estat evacuada a Nova Zelanda pel govern d’aquest país i espera tornar a Espanya dimarts vinent en un vol comercial. Siegrist, que és veterinària de professió, havia viatjat fins a l’arxipèlag ubicat al Pacífic Sud el passat sis de maig per passar uns dies de vacances al costat d’una amiga abans de tornar a Espanya després d’estar una temporada treballant a Nova Zelanda, com va avançar SEGRE.

La seua intenció era tornar el dia 14 de maig, tanmateix, l’esclat de les protestes dels grups independentistes de la zona, que han deixat ja set morts, va truncar els seus plans. La revolta, iniciada arran d’una reforma constitucional que permetria als francesos votar a les eleccions locals i que el president francès, Emmanuel Macron, ha deixat en suspens amb la intenció de calmar els ànims, va obligar a tancar l’aeroport internacional i es van cancel·lar tots els vols. Així mateix, moltes carreteres van quedar intransitables.

Finalment, ahir, després d’una odissea de dotze dies, la jove va ser traslladada a la veïna illa de Nova Zelanda en un avió militar contractat per l’Executiu d’aquest país per evacuar de la zona els seus ciutadans i també els turistes que havien quedat allà encallats. “Encara tenia el visat vigent, després d’estar treballant allà, i això em va ajudar”, explica Siegrist a aquest diari. La veterinària també denuncia l’“abandonament” sofert per part de l’ambaixada d’Espanya a París. “Al principi, quan els vaig traslladar la meua situació, no es van posar en contacte amb mi ni per preguntar-me si necessitava alguna cosa. Aquests últims dies m’han trucat per fer un seguiment, però en cap moment no m’han donat una solució a la meua situació ni cap tipus de suport”, lamenta. Amb tot, ara l’únic que espera la lleidatana és arribar a Espanya i retrobar-se amb la seua família.Per la seua part, el Govern francès també va començar ahir el protocol d’evacuació dels turistes nacionals al territori d’ultramar. Els primers evacuats van ser traslladats a Austràlia i Nova Zelanda en avions militars, en una escala prèvia abans de tornar a França en vols comercials. Entre aquests es troba també un turista basc.

Les protestes segueixen tot i l’intent de Macron per frenar-les

El conflicte a Nova Caledònia va esclatar el 13 de maig passat arran que el Parlament francès es mostrés favorable a una reforma electoral que concedeix el vot als ciutadans francesos que portin almenys deu anys residint al territori. Els independentistes canacs i en especial l’aliança del Front d’Alliberament Nacional Canac Socialista (FLNKS) consideren la proposta com una clatellada a les seues aspiracions en un moment especialment crític pel que fa a les relacions amb França, després que l’aliança boicotegés l’últim referèndum d’independència de l’any 2021, que es va saldar amb victòria dels unionistes. El president gal, Emmanuel Macron, en un viatge exprés al territori d’ultramar, va suspendre l’aprovació definitiva de la norma amb la intenció de rebaixar la tensió i buscar “una sortida que passi pel diàleg polític”. Els seus actes, ara per ara, no han aconseguit paralitzar la resposta als carrers.