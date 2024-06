El jutge Aguirre obre peça per traïció i malversació contra Mas, Alay i Boye i demana investigar Puigdemont i Dalmases

El president Carles Puigdemont i l'expresident Artur Mas a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el 6 de desembre del 2017.Blanca Blay / ACN

El titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha obert una peça separada del ‘cas Volhov’, en aquest cas per delicte de traïció, que no està inclòs en l’amnistia, i malversació de fons públics.

Aguirre investiga l’expresident de la Generalitat Artur Mas, excàrrecs de CDC com Elsa Artadi i Víctor Terradellas, el cap de l’oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i el periodista Carles Porta, entre altres. A més, demana a la instància judicial superior investigar l’expresident Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases, que són aforats. El jutge ho ha decidit després que l’Audiència de Barcelona l’obligués a anul·lar les diligències practicades des de l’agost passat.

L'Advocacia de l'Estat demana al Suprem aplicar l'amnistia als líders independentistes i aixecar les ordres de detenció

L'Advocacia General de l'Estat ha demanat aquest divendres que s'apliqui la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa i Clara Ponsatí. En un escrit dirigit al Tribunal Suprem, l'organisme demana també aixecar les ordres de cerca i captura o bé de detenció que pesen sobre els dirigents sobiranistes que es troben fora de l'Estat. L'Advocacia considera que es pot amnistiar l'expresident i la resta dels investigats per tots els delictes que se'ls imputen a les causes del TS sobre el referèndum de l'1-O, inclosos els delictes de malversació en considerar que en el cas de l'organització de la consulta de 2017 no s'afectava els interessos de la UE.