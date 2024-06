L'ONU denuncia la situació de “caos total” que dificulta l'ajuda a Gaza

El ministre d’Exteriors d’Israel, Israel Katz, va avisar ahir que el seu país “aviat prendrà les decisions necessàries” en relació amb l’escalada d’enfrontaments a la frontera contra el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah.

“Israel no pot permetre que aquesta organització terrorista continuï atacant el seu territori i els seus ciutadans, i aviat prendrà les decisions necessàries”, va avisar en un missatge a través del seu compte de la xarxa social X. Les tensions han anat a l’alça durant les últimes setmanes i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va advertir recentment que l’Exèrcit israelià “està preparat per a una acció molt poderosa” a la frontera amb el Líban. En resposta, el número dos de Hezbollah, Naim Qassem, va advertir que una expansió del conflicte derivaria en “devastació i destrucció” a Israel.Per la seua part, el portaveu del Departament d’Estat dels Estats Units, Matthew Miller, va instar Hezbollah a deixar d’amenaçar altres països després que el líder del grup, Hassan Nasrallah, obrís les portes a atacar Xipre en cas d’entrar en una guerra oberta amb Israel a causa que l’Exèrcit hebreu opera des de l’illa.Per la seua part, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va alertar que un sol “error de càlcul” a la frontera entre el Líban i Israel podria conduir a “una catàstrofe” a nivell regional.A més, Guterres va lamentar l’estat d’“anarquia” i de “caos total” en el qual es troba la franja de Gaza, que està dificultant enormement l’entrega d’ajuda humanitària i que s’està traduint en nombrosos saquejos de camions amb ajuda quan entren a Gaza.A la ciutat de Rafah, l’Exèrcit israelià va intensificar ahir divendres els atacs i incursions al cor de la ciutat, al sud de Gaza, com al seu costat occidental, la qual cosa va portar a la destrucció de barris residencials i a combats cos a cos amb els milicians de Hamas.En un altre ordre de coses, centenars de persones es van manifestar dijous a la nit a prop de la residència de Benjamin Netanyahu a Jerusalem i més de tres mil davant la seua segona residència a la localitat de Cesarea (nord d’Israel).