Desarticulen una trama de pederàstia que cometia agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials, per producció de pornografia infantil i per prostitució de menors. Així ho han explicat l'inspector Josep Antoni López Garzón, cap de l'Àrea Central del Cibercrim de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), i el caporal David López.

La investigació ha durat dos anys i ha permès identificar i detenir el màxim responsable de la trama i localitzar la resta d'homes que haurien participat directament en les agressions sexuals al domicili del principal investigat, al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Fins ara s'han detingut 16 depredadors sexuals, i s'han pogut identificar 11 víctimes.