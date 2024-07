Ernest Maragall manifesta "malestar profund" pels cartells sobre l'Alzheimer i apunta a l'exdirector de comunicació d'ERC Tolo Moya

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'excandidat d'ERC a Barcelona Ernest Maragall ha explicat que va sentir "astorament i malestar profund" quan va saber que els autors dels polèmics cartells sobre l'Alzheimer estaven contractades "des d'algun àmbit de responsabilitat interna" del partit. En una carta que ha fet pública a través de la xarxa X, Maragall afegeix que ben aviat va quedar clar que l'aleshores director de comunicació d'ERC, Tolo Moya, era la persona que "n'havia tingut responsabilitat des del punt de vista orgànic". Segons relata, el mateix Moya li va presentar les seves excuses formals per "manca de control suficient". Tot i els fets, l'excandidat defensa la "indubtable honestedat" del conjunt de l'organització i la "immensa majoria" dels seus dirigents. "Ell era qui, d'acord amb les investigacions practicades, mantenia contacte amb els que van executar l'acció de col·locar els cartells ofensius", diu Maragall en referència a Moya. L'excandidat explica que el llavors director de comunicació li va admetre que els fets eren "lamentables" i que s'havien produït per "manca de control suficient" per part seva.

Tenint en compte aquest context, Maragall va decidir demanar l'arxivament de les actuacions en marxa arran de la denúncia formal davant la justícia que ell mateix va presentar després dels fets, en plena precampanya de les eleccions municipals de l'any passat en què Maragall era el cap de llista d'ERC per Barcelona. Maragall argumenta la decisió de donar el cas judicialment per tancat per evitar que uns fets "lamentables però ja tancats i d'impossible repetició" poguessin continuar causant "patiment inútil" al seu entorn personal i familiar. "Entenc que tot l'anterior no disminueix ni excusa la responsabilitat política d'ERC en tot l'afer. Em consta la voluntat de la direcció actual de no tancar en fals la qüestió i prendre les mesures adequades per determinar eventuals responsabilitats", afegeix en referència al procediment intern que aquest dilluns ha obert la formació política després de fer-se públic el cas destapat pel diari Ara.

Respecte a l'expedient obert, Maragall també subratlla la seva convicció sobre la "indubtable honestedat" del conjunt de l'organització i de la "immensa majoria" dels seus dirigents i responsables orgànics.

Maragall també explica que al llarg del dia d'ahir va experimentar dos sentiments: un de "vergonya i horror" per pertànyer a una societat capaç de fer actuacions "tan indecents". I, d'altra banda, un "agraïment profund" a tanta gent d'ERC i "d'enllà" que li van fer arribar el seu sentiment de vergonya i horror. "És aquesta gent la que em retorna la confiança en la política entesa com a compromís personal i col·lectiu en la recerca del millor servei a la ciutadania", conclou.