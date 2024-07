ERC avisa que li “grinyola” el consorci fiscal, però veu marge per negociar

El president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va avisar ahir el Govern central que la possibilitat de crear un consorci tributari entre l’Estat i la Generalitat, que s’encarregaria de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya, els “grinyola” encara que veuen marge per continuar negociant. Així ho va afirmar en el transcurs d’un debat a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, en el qual també van participar la diputada del PSC Esther Niubò; la diputada de Sumar al Congrés Candela López, i la diputada de la CUP al Parlament Laure Vega. Jové va voler deixar clar que la línia roja d’Esquerra per explorar una eventual investidura de Salvador Illa és la sobirania fiscal.

Per la seua part, Niubò va dir que ells volen reforçar el desenvolupament de l’Estatut i les eines de l’autogovern de Catalunya, sense voler anar més enllà. López, al seu torn, va instar a “explorar un acord progressista” i Vega va afirmar que seria bo que Catalunya pogués tenir sobirania fiscal però veu necessari aprofundir què se’n faria.En un altre ordre de coses, un sector crític de les bases d’ERC, el Col·lectiu Primer d’Octubre va fer una crida a la unitat després de la dimissió del viceconseller d’Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià. “Ningú no ha de marxar i tots han de poder tornar”, va assenyalar el col·lectiu, preocupat per l’“enfrontament entre dos sectors del partit que han estat dirigint” ERC els últims anys. Per això, proposen “reorientar l’estratègia política del partit” i posar la independència de Catalunya en el centre de les seues polítiques i apostar per “no establir cap tipus d’acord amb els partits del 155 que no respectin aquest dret”.