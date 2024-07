Esquerra, assenyalada per pagar per intentar tapar el cas dels cartells

ERC va negar ahir les informacions que apunten que hauria pagat per “silenciar” els autors de la campanya dels cartells de l’Alzheimer contra Ernest Maragall. Segons La Vanguardia, ERC hauria pagat fins a 50.000 euros pel silenci dels joves que van enganxar els cartells contra els Maragall. El rotatiu ha tingut accés a la investigació duta a terme per la Unitat Central d’Odi i Discriminació dels Mossos d’Esquadra.

Els tres veïns d’Igualada d’entre 21 i 24 anys haurien cobrat en deu factures falses a través de Relevance Marketing SL, una empresa de màrqueting vinculada a ERC.En un comunicat, els republicans diuen que les informacions apunten a un “intent de xantatge” que el partit espera “poder aclarir”. ERC va indicar que les investigacions internes per aclarir el cas segueixen i esperen poder tenir les conclusions “com més aviat millor” davant de la “necessitat de resoldre aquest cas de manera exemplar”. “Volem reiterar una vegada més la més absoluta condemna per l’acció dels cartells de l’Alzheimer i lamentem les repercussions que això està tenint en l’organització i per a tots”. L’expresident d’ERC, Oriol Junqueras, va evitar ahir valorar a la premsa les informacions sorgides arran del cas.

Illa retreu a Junts que vulgui repetir les eleccions

El secretari general del PSC, Salvador Illa, va avisar ahir Junts que el resultat del 12M “és nítid i clar”. “Els ciutadans volen un govern de progrés, amb totes les lletres, un govern del PSC, ERC i els comuns”, va afirmar durant la clausura del 8è Congrés del PSC-Barcelonès Nord, a Santa Coloma de Gramenet. Des d’allà, el socialista va acusar Junts de voler “jugar el partit fins a guanyar-lo” i va criticar que vulguin una repetició electoral “perquè no els agrada” el resultat que ha sortit dels últims comicis. “És una falta de respecte als ciutadans, que ja han dit el que volen”, va reiterar.Així mateix, va carregar contra el Poder Judicial, al qual va exigir que “respecti el que ha decidit el poder legislatiu” i apliqui la llei d’amnistia. Va defensar que la llei d’amnistia “no és un caprici que ha caigut del cel” i va recordar que es tracta d’una norma “que han aprovat la majoria de representants del poble espanyol escollits el 23J”.