Metsola es compromet a debatre l'ús del català al Parlament Europeu durant la pròxima legislatura

L'actual presidenta del Parlament Europeu i candidata a revalidar el càrrec, Roberta Metsola, ha expressat el seu compromís a debatre l'ús del català a l'Eurocambra durant la pròxima legislatura. En una reunió aquest dimarts amb els Verds/ALE, la dirigent maltesa ha assegurat que portarà aquesta qüestió a la mesa de vicepresidents si un estat ho sol·licita, tal com va succeir el setembre passat després d'una petició del govern espanyol. Així ho ha assenyalat en un missatge a X l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, present a la reunió. Les paraules de Metsola han estat una resposta a una pregunta precisament de Riba, en el marc d'una trobada on Metsola també ha exposat els principals objectius de cara al seu possible segon mandat.

En aquesta darrera legislatura, i coincidint amb la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, el govern de Pedro Sánchez va demanar a Metsola que portés el debat sobre l'oficialitat del català -així com el basc i el gallec- a la mesa de vicepresidents de l'Eurocambra.

Llavors, els membres de la mesa van acordar que no podien prendre una decisió definitiva i van comprometre's a seguir analitzant la petició, tenint també en compte les decisions que es poguessin prendre a nivell dels 27 en el marc del Consell de la Unió Europea. Des de llavors, la qüestió sobre l'oficialitat del català al Parlament Europeu s'ha mantingut en 'stand-by', ja que el Consell tampoc ha assolit un consens malgrat els diversos intents del govern espanyol que s'aprovés l'oficialitat de les tres llengües a la Unió Europea.

Pendents de la composició de l'Eurocambra

Perquè es permeti l'ús del català al Parlament Europeu cal que una majoria de set vicepresidents de la mesa de la cambra donin suport a la proposta. En aquesta darrera legislatura, els socialistes no gaudien d'aquesta majoria, raó principal per la qual no va tirar endavant.

Així, caldrà veure com es conforma la nova mesa de l'Eurocambra de cara a la pròxima legislatura per avaluar si, en aquesta ocasió, els suports poden ser suficients. La seva composició es coneixerà entre els dies 16 i 17 de juliol, durant el ple de constitució que se celebrarà a Estrasburg.