Anàlisi. Pot el Constitucional corregir al Suprem sobre l'amnistia?

Pot corregir el Tribunal Constitucional la decisió del Suprem de no amnistiar la malversació?

És discutible. No hi ha cap tribunal que estigui per sobre del Suprem a l'estat espanyol en la funció jurisdiccional, és a dir, a l'hora d'interpretar la llei.

El Constitucional no està per sobre del Suprem?

No. El Tribunal Constitucional va aparèixer per primera vegada a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial per assegurar que les lleis i les actuacions de les administracions s'ajustessin als valors de la Constitució, però la seva funció no era interpretar la llei. Aquí es va seguir el mateix model. Són tribunals paral·lels. No hi ha una relació jeràrquica.

Suposem que les defenses al·leguen que s'ha vulnerat el dret constitucional dels ciutadans a que se'ls apliqui una llei penal que els beneficia. Podria el Constituicional obligar el Suprem a fer una altra resolució?

Sí. Però la nova interpretació de la llei la tornaria a fer el Suprem, que podria trobar nous motius, en aquest moment inimaginables, per no amnistiar la malversació.

Abans no es produeixi una decisió del Constitucional, el PP ja ha posat en dubte la seva independència. Hi ha solució contra la politització de la justícia?

Evidentment que n'hi ha, però ni els partits ni els jutges semblen posar-hi molt de la seva part. El PP qüestiona la independència del Constitucional perquè té majoria progressista, però ha boicotejat durant més de 5 anys la renovació d'un Consell General del Poder Judicial que és l'òrgan que nomena a dit els jutges del Suprem, i que ha tingut durant tot aquest temps una majoria conservadora caducada.

L'última paraula a l'hora d'interpretar la llei la té sempre el Suprem?

A l'estat espanyol, sí. Una altra cosa és que les defenses vagin a Europa i la justícia europea els doni la raó, però això, si passa, serà d'aquí a molts anys.

L'aparent negativa de la cúpula judicial a aplicar una llei aprovada pel Parlament, no comporta un xoc entre els poders legislatiu i judicial?

Sí. Un xoc com mai n'hi hagut cap altre en l'actual democràcia. Les conseqüències d'aquest enfrontament són imprevisibles.