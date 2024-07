Rovira amenaça el PSC de trencar la negociació si no hi ha acord aquest mes

La secretària general d’ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, va avisar ahir el PSC que s’aixecaran de la taula de negociació si a finals de juliol no hi ha un preacord per investir el candidat socialista, Salvador Illa.

“A finals d’aquest mes hem de saber si hi ha aigua a la piscina. És important. Si a finals de juliol no veiem les bases clau que han de permetre que el país avanci ens aixecarem de la taula de negociació”, va advertir al presidir presencialment, al cap de sis anys i mig, la reunió de l’executiva del partit després de tornar de Suïssa divendres passat.Segons Rovira, que no es va mostrar gaire optimista amb l’avenç de les negociacions, volen evitar que es produeixi “un escenari de negociació d’últim minut” i que se’ls atribueixi tota la responsabilitat d’una possible repetició electoral. En cas que no aconsegueixin un preacord en els aspectes que consideren fonamentals, convidaran els socialistes a buscar majories alternatives. “Amb el PP i Vox, que no seria estranya perquè ja ho han fet, o amb Junts”, va asseverar Rovira. L’advertència, tanmateix, no va semblar preocupar gaire els socialistes, que es van mostrar “optimistes” i van confiar que aviat les negociacions amb Esquerra Republicana arribaran a bon port.