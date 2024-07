Joe Biden, cada vegada més aïllat dels sectors del Partit Demòcrata

El president dels EUA, Joe Biden, va donar positiu dimecres de covid-19 i que va cancel·lar la seua assistència a un acte de campanya a Las Vegas, en un moment determinant per a les eleccions presidencials en què amplis sectors del seu partit advoquen perquè faci un pas a banda en la competició amb el republicà Donald Trump a la Casa Blanca.

Ahir, sense anar més lluny, l’expresident Barack Obama (2009-2017) hauria dit als seus cercles propers que Biden, que va ser el seu vicepresident, ha “de reconsiderar seriosament” el futur de la seua candidatura, segons The Washington Post. D’acord amb aquest rotatiu, Obama creu que les possibilitats de victòria de Biden “s’han reduït considerablement”.Obama ha conversat una sola vegada amb Biden des del debat cara a cara amb el seu rival republicà a la Casa Blanca, que va encendre totes les alarmes en el Partit Demòcrata. Amb qui sí que ha estat en contacte Obama ha estat amb la influent dirigent demòcrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cambra de Representants, que s’ha mostrat críptica en les seues declaracions públiques sobre el futur de Biden. De fet, en privat, Pelosi hauria dit a Biden que no té possibilitats de guanyar Trump al novembre, segons la CNN.A més, 23 legisladors demòcrates (22 representants i un senador) han sol·licitat públicament que Biden posi fi a la seua candidatura i passi el testimoni a un altre aspirant.En una entrevista gravada abans de conèixer el positiu en covid-19, Biden va reafirmar la seua intenció de mantenir-se en la contesa i va rebutjar les crides de membres del seu partit, donants i comentaristes televisius perquè cedeixi el testimoni a un candidat més jove per enfrontar-se a Trump el proper mes de novembre.En aquesta entrevista, va afirmar també que reconsideraria la seua decisió de seguir a la campanya per a les eleccions de novembre si un metge li diagnostiqués un problema mèdic greu.Mentrestant, Trump es preparava ahir per acceptar la seua nova nominació com a candidat republicà a la Casa Blanca amb el seu primer discurs públic després de l’atemptat que va patir dissabte.