Harris millora lleugerament els números de Biden en sondejos, però segueix per darrere de Trump

Els últims sondejos sobre els comicis presidencials als Estats Units mostren números lleugerament millors per a la vicepresidenta, Kamala Harris, encara que, també igual com el president Joe Biden, perdria les eleccions contra el republicà Donald Trump.

Aquestes enquestes es van realitzar abans de l’anunci aquest diumenge del president Biden de renunciar a la reelecció, per la qual cosa preguntats per Harris, els enquestats responien a una situació hipotètica.

La més recent, l’enquesta de YouGov per a CBS News, donava a Trump cinc punts d’avantatge sobre Biden (52 % a 47 %) per només tres sobre Harris (51 % a 48 %).

Una altra de NBC News donava el mateix avantatge de dos punts per a Trump (45 % a 43 % amb Biden i 47 % a 45 % amb Harris), mentre que una de Fox News donava idèntic resultat de 49 % a 48 % en favor de l’expresident independentment del rival.

El sondeig de Marist per a NPR i PBS era l’únic que donava majoria al tíquete demòcrata i, en aquest cas, donava un millor avantatge a Biden sobre Trump (50 % a 48 %), que a Harris sobre Trump (50 % a 49 %).

Encara que el resultat general és rellevant, el realment important en les eleccions nord-americanes són els estats clau, com Pennsilvània, Míchigan, Wisconsin, Nevada, Geòrgia o Arizona.

En un sondeig de Siena per a The New York Times, Harris treia un millor resultat que Biden a Pennsilvània i Virgínia.

A Pennsilvània, Trump avantatjava per tres punts a Biden (48 % a 45 %) i només per un a Harris (48 % a 47 %), mentre que a Virgínia la vicepresidenta guanyava al republicà per cinc punts (49 % a 44 %), dos més que Biden (48 % a 45 %).

Quant a la popularitat, Harris té un nivell d’aprovació del 38,3 % segons l’agregat d’enquestes de FiveThirtyEight, molt semblant al de Biden (38,6 %) i per sota de Trump (42,1 %).

Harris, tanmateix, és la que menys índex d’impopularitat té dels tres amb un 51,4 %, per un 56,2 % de Biden i un 53,3 % de Trump.