La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez recorren la citació del president

La Fiscalia i l’advocat de Begoña Gómez han demanat al jutge Juan Carlos Peinado que revoqui la citació com a testimoni del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el 30 de juliol a la Moncloa, en el marc de la causa en la qual investiga la seua dona per presumpte tràfic d’influències. En sengles recursos presentats ahir, el fiscal i el lletrat Antonio Camacho critiquen amb duresa la decisió que el jutge d’instrucció número 41 de Madrid va adoptar el mateix dia que va comparèixer Begoña Gómez en qualitat d’investigada i es va acollir al seu dret a no declarar. No entenen què busca el magistrat amb la testifical del cap de l’Executiu, que el fiscal no veu necessària, útil ni pertinent, i que la defensa de Gómez considera que no existeix “el més mínim indici” que la justifiqui “més enllà de la voluntat libèrrima” de Peinado.

“Què s’espera que declari sobre l’activitat atribuïda a la seua esposa? Que sigui la primera persona dels cridats que afirmi aquesta influència i prevalença? Que la coneixia o que va participar-hi? Que hi va col·laborar? Que va fomentar l’activitat?”, es pregunta amb ironia el fiscal.L’advocat de Gómez, per la seua part, critica que el jutge hagi inclòs en la seua providència articles que “no existeixen”, considerant “obvi” que el que vol investigar “és una suposada pretesa influència” de Begoña Gómez a Pedro Sánchez i, si és així, seria “en consideració al lloc que constitucionalment ocupa com a president del Govern central”. Mentrestant, la Fiscalia Europea va rebutjar que Vox es personi com a acusació popular en la investigació que ha assumit respecte al tema relatiu a una UTE en què va participar una societat de l’empresari Juan Carlos Barrabés, qui manté relació amb Gómez, finançada amb fons europeus.