El maquinista de l'Alvia i un exalt càrrec d'Adif, condemnats a presó

El jutjat penal número dos de Santiago ha condemnat a dos anys i mig de presó Francisco José Garzón Amo, maquinista de l’Alvia que va descarrilar a Santiago el 24 de juliol del 2013, i el llavors director de Seguretat en la Circulació de l’Adif, Andrés Cortabitarte. La pena és per la comissió de 79 delictes d’homicidi i 143 de lesions per imprudència greu. A més, se’ls ha inhabilitat a ambdós per a l’exercici de les seues professions durant quatre anys i mig i se’ls ha imposat el pagament d’una indemnització, amb responsabilitat civil directa de les entitats QBE i Allianz Global, asseguradores, respectivament, de Renfe Operadora i Adif, de més de 25 milions d’euros a les víctimes d’aquest sinistre ferroviari.

El descarrilament a Santiago de Compostel·la va deixar entre les víctimes dos joves estudiants que havien acabat el tercer curs de Medicina a la UdL. Es tracta de David Martín, jove de 21 anys, natural de Bohonal de Ibor (Càceres), i de la seua nòvia Laura Naveiras Ferreiro, natural de Galícia i de la mateixa edat. La parella es dirigia a visitar la família de la jove en plenes festes del patró de Galícia, Santiago. En la tragèdia va morir també un nen de 13 anys nascut a Vielha, encara que l’any 2003 els seus pares i ell van tornar a Galícia.La magistrada María Elena Fernández Currás identifica com a causes del descarrilament ocorregut en el revolt d’A Grandeira, a l’altura del barri d’Angrois, l’absència de mesures per mitigar el risc de circular amb un sistema de seguretat “que deixava tota la responsabilitat en mans del conductor” i a la “distracció” d’aquest últim al rebre una trucada de l’interventor de bord, Antonio Martín Marugán. La jutge considera acreditat que, a banda de la trucada de 100 segons rebuda pel maquinista, que va fer que es despistés, una altra de les raons per les quals el tren va poder haver agafar el gir pròxim a l’estació a una velocitat en la qual el descarrilament era “segur” –176 quilòmetres per hora– va ser que “no hi havia res a la via que el protegís en cas que, per qualsevol causa, el maquinista no complís” amb la velocitat màxima de 80 quilòmetres.