La recaptació de tots els impostos per la Generalitat “no serà ni fàcil ni automàtica” i la gestió tindrà “límits”

La recaptació per part de la Generalitat de Catalunya de tots els impostos pactada entre el PSC i ERC per la investidura és un procés que “no serà fàcil ni automàtic”, segons indiquen fonts espanyoles coneixedores de l’acord a l’ACN. De fet, en l’anunci de l’acord els republicans ja van admetre que la recaptació del 100% dels impostos “no passarà d’avui per demà”, i que el pacte contemplava un calendari que començava a partir de la campanya de la renda del 2025. En tot cas, fonts espanyoles insisteixen que la gestió per part del Govern dels impostos inclourà “límits” i que en qualsevol dels casos “la solidaritat interterritorial està garantida”.

Tot i que encara no ha circulat cap document del preacord per la investidura de Salvador Illa entre el PSC i ERC, fonts coneixedores apunten que el text no inclouria la paraula “concert”, tot i que sí una referència explícita a la idea que la Generalitat pugui arribar a recaptar tots els impostos. Això sí, apunten que el procés per arribar a aquest escenari serà complex.

En la roda de premsa per anunciar el preacord per investir Illa, ERC va parlar d’un “concert econòmic solidari” amb el qual la Generalitat passaria a recaptar “el 100% dels impostos” de forma progressiva i sortiria “del règim comú” a través d’una modificació de la LOFCA.

La modificació legal serà el tràmit que es preveu més complex. Sobre els límits, que les fonts consultades consideren “evidents”, la Generalitat hauria tenir en compte les actuacions que fes l’Estat. Per exemple, apunten les mateixes fonts, caldria veure com hauria d’actuar Catalunya en el cas que el govern espanyol modifiqués impostos, com l’IRPF, per exemple.