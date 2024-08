Rull iniciarà demà els contactes per posar data a la investidura de Salvador Illa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, ha convocat per demà dimarts la ronda de consultes prèvia a la investidura del candidat socialista, Salvador Illa. En un principi les reunions amb els representants dels grups parlamentaris estaven previstes per avui dilluns però es van acabar ajornant per qüestions d’agenda d’ERC.

Així mateix, fonts d’ERC van apuntar que els seus diputats no podien estar-hi presencialment però van remarcar que no tenien cap inconvenient a fer el contacte per via telefònica. Tanmateix, van assenyalar que l’última paraula la té el president del Parlament.Demà el primer que passarà pel despatx de Rull serà el mateix Illa, que obrirà la ronda de contactes a dos quarts de deu del matí. Mitja hora després del candidat a la presidència es reuniran amb Rull el president i la portaveu del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové i Marta Vilalta, i a dos quarts de dotze els seguirà la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.Una vegada fetes les reunions amb els grups parlamentaris que donaran suport a la investidura d’Illa serà el torn de la resta. A les 11 del matí Rull es reunirà amb el president i la portaveu del grup de Junts, Albert Batet i Mònica Sales. Els seguiran, amb reunions de 30 minuts cada un, Alejandro Fernández (PPC), Ignacio Garriga (Vox) i Dani Cornellà (CUP). Sílvia Orriols i Ramón Abad, d’Aliança Catalana, està previst que es vegin amb Rull a la una del migdia, encara que els diputats han d’acabar de confirmar-ho a la cambra.Així mateix, els dies 18 i 19 de juny Rull ja va realitzar una primera ronda de consultes amb els representants de les formacions polítiques. En aquella ocasió no es va presentar cap candidat a la presidència de la Generalitat.Per la seua part, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va acusar ERC de “canviar de bàndol” i “sortir voluntàriament del bloc independentista”. La dirigent de Junts creu que és “una mala decisió i una mala notícia per al país”. A més, Borràs posa en dubte que l’acord firmat s’acabi complint perquè “és una declaració d’intencions”.

D’altra banda, els Comitès de Defensa de la República (CDR) van decidir desconvocar la mobilització contra la investidura d’Illa prevista per avui a Barcelona. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) se n’havia desmarcat poc abans d’aquest anunci.

Albiach no aclareix si els comuns estaran dins del Govern

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, no descarta que la seua formació pugui formar part d’un futur Govern liderat per Salvador Illa si acaba sent investit president. “No vull avançar escenaris però espero que sigui una legislatura llarga”, va dir en una entrevista a La Vanguardia.D’aquesta manera, Albiach va remarcar que la confiança “es construeix” i diu que necessiten veure com el PSC “va complint l’acord” i si té “esperit progressista”. Al ser preguntada per si van abordar la configuració del Govern durant les negociacions per al pacte, es va limitar a dir que van parlar “de moltes coses” però va subratllar que els comuns “parteixen d’un principi de prudència i discreció”.També es va referir a l’assemblea nacional que el partit preveu fer al novembre i va assegurar que hi abordaran “l’oxigenació i renovació de cares” que creu que fan falta a la formació.