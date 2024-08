Salvador Illa, investit president de la Generalitat

Salvador Illa després de ser investit com a president de la Generalitat de CatalunyaJordi Borràs / ACN

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat investit aquest dijous al Parlament com a nou president de la Generalitat de Catalunya, en primera votació i amb majoria absoluta, gràcies als 68 vots de PSC, ERC i Comuns, davant els 66 vots en contra de JxCat, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana.

A les 19:30 hores, després de més de nou hores d’un debat diverses vegades interromput, Illa ha aconseguit ser elegit president i agafar així el relleu de Pere Aragonès en una de les jornades més agitades de la història del Parlament, després que l’expresident català Carles Puigdemont hagi intervingut en el seu acte de benvinguda al passeig de Lluís Companys de Barcelona i després hagi desaparegut, burlant-se dels Mossos d’Esquadra i evitant així la seua detenció.

Illa es compromet a "governar per a tothom" en aquest "moment històric de canvi"

L’acabat d’investir president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, s’ha compromès a "governar per a tothom" a partir del respecte i amb un to positiu que atengui la pluralitat de Catalunya, ja que l’actual és "un moment històric de canvi" que així ho requereix.

"Comencem un camí", ha afirmat tot just ser investit president amb els 68 vots a favor de PSC, ERC i Comuns, a qui ha agraït el seu suport, en una intervenció en la qual ha assenyalat que el Govern sortint, presidit per Pere Aragonès, ha deixat el país "millor de com ho va trobar".

Illa ha admès que la jornada d’aquest dijous ha estat "complexa", a causa de la incògnita sobre el parador de l’expresident Carles Puigdemont, si bé ha celebrat que, malgrat tot, s’hagi "preservat el funcionament de les institucions".