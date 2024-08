Els Mossos continuen buscant Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de desinformar

Publicat per agències / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra continuen buscant l’expresident Carles Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de “desinformar”. En la roda de premsa per donar explicacions sobre l’operatiu policial de dijous pel debat d’investidura i el retorn de Puigdemont, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent ha dit que no té elements objectius per poder afirmar que l’expresident hagi tornat a Bèlgica, com assegura el secretari general de Junts, Jordi Turull. “No puc donar crèdit a la persona que el va ajudar a marxar”, ha apuntat Sallent, que ha negat que els Mossos fessin el “ridícul” i ha apuntat que l’aparició de Puigdemont va ser més pròpia de “Jimmy Jump” que d’algú amb el seu antic rol institucional.

Afirmen que no són una "policia patriòtica"

El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha acusat Carles Puigdemont i al seu entorn de no ser "lleials" al cos en intentar utilitzar-los perquè la seua eventual detenció "desestabilitzés" l’acord per investir el socialista Salvador Illa i ha afirmat que no accepten ser una "policia patriòtica". Així ho ha indicat Sallent aquest divendres en una roda de premsa en la qual ha admès que ahir no van poder detenir Puigdemont "per més" que ho van intentar i ha denunciat una "veritable campanya de desinformació" per part de l’entorn de l’expresident català sobre la seua tornada a Catalunya.

En aquest sentit, segons el comissari en cap, els Mossos d’Esquadra van creure el que Puigdemont i el seu entorn venien anunciant des de fa dies sobre les seues intencions d’assistir al ple d’investidura: "És algú que ha estat president de la Generalitat, no és un Jodorovich ni una persona que es dediqui al crim organitzat". Sallent, que ha insistit a negar qualsevol tipus de negociació amb Puigdemont i el seu entorn per pactar la seua detenció, ha carregat també contra els dos mossos d’esquadra que han estat detinguts per ajudar el líder de Junts a tornar a Barcelona i tornar a fugir, la qual cosa considera "reprovable, inacceptable i un afront al cos": "No mereixen vestir el nostre uniforme".