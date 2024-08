Illa és president el dia que Puigdemont reapareix i s'escapoleix dels Mossos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder socialista, Salvador Illa, va ser elegit ahir president per majoria absoluta gràcies als vots de PSC, ERC i comuns com es preveia, però en una jornada convulsa. Va començar amb la reaparició de Carles Puigdemont, que es va fer un bany de masses a Barcelona i que va aconseguir escapolir-se dels Mossos d'Esquadra i va evitar ser detingut.

La jornada d’ahir va arrancar amb Carles Puigdemont complint el seu compromís de tornar a Barcelona, on va protagonitzar una breu aparició pública i es va esfumar, sense assistir al ple del Parlament, com va dir que era la seua intenció, i deixant en dubte els Mossos, incapaços de detenir-lo. Que no fos arrestat es va traduir en el fet que el debat d’investidura, malgrat els molts contratemps, va culminar amb l’elecció d’Illa en primera votació i amb majoria absoluta, gràcies als 68 vots de PSC (42), ERC (20) i comuns (6).

Tot va començar pocs minuts abans de les nou del matí, quan, caminant pel carrer Trafalgar de Barcelona, Puigdemont va irrompre acompanyat del secretari general de JxCat, Jordi Turull, i va arribar a l’escenari muntat davant de l’Arc de Triomf, al passeig Lluís Companys, on va pronunciar un breu discurs amb una frase per a la història. Va parafrasejar el “Ja soc aquí” de l’expresident Josep Tarradellas a l’afirmar davant de les milers de persones que l’escoltaven que “encara som aquí”. Puigdemont, que feia set anys que era fora de Catalunya, va aconseguir escapolir-se després i evitar ser arrestat pels Mossos malgrat els centenars de periodistes i càmeres i els milers de telèfons mòbils que intentaven seguir els seus passos.

Després va arribar una polèmica i infructuosa operació Gàbia que va convertir bona part de les carreteres catalanes en una ratera i les càrregues policials, fins i tot amb gas pebre, contra manifestants que van provar d’accedir al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament.Allà, Salvador Illa es va sotmetre al ple d’investidura i una votació dels diputats, que va anomenar un per un la parlamentària socialista lleidatana Judith Alcalá, que no va registrar sorpreses, en superar-la per majoria absoluta. Quan va ser anomenat l’absent Carles Puigdemont, els diputats de Junts van arrancar en aplaudiments, secundats per alguns membres d’Esquerra, com el cas de Marta Vilalta.Illa havia començat la seua intervenció reclamant l’aplicació de l’amnistia i sense escatimar elogis a Esquerra i comuns, els vots dels quals el converteixen en el 133 president de la Generalitat. Després de la seua intervenció, la jornada matutina del ple es va desenvolupar amb normalitat. Esquerra va advertir del seu sí crític i d’una vigilància fèrria del compliment dels acords pactats, que inclouen el finançament singular per a Catalunya.

Mentrestant, tant Junts com PP no van estalviar crítiques a Illa i als acords. Va ser el moment d’una aturada per dinar, després de la qual els juntaires van intentar dos vegades la suspensió del ple, per la situació de Puigdemont, sota risc de ser detingut, un risc que temien que es repetís amb Jordi Turull. Finalment, el secretari general de Junts era requerit pels Mossos, però per interrogar-lo. Després de la reunió de la Junta de Portaveus dels grups parlamentaris i de la Mesa de la cambra, el ple es va reprendre amb normalitat, tot i que amb retard. A les 19.30, després de més de nou hores de debat, Illa aconseguia la majoria absoluta de 68 vots, davant els 66 en contra de JxCat, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, amb un matís: l’únic diputat que no va exercir el seu vot –ni presencial ni per delegació– va ser precisament Puigdemont.Poc després, a les 20.25 hores, Salvador Illa sortia del Parlament després de saludar el seu antecessor, Pere Aragonès, i passar revista al cos de guàrdia del Parlament dels Mossos. La composició del seu Govern és ara la gran incògnita.