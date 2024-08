Puigdemont es troba fora de l'estat espanyol, segons el seu advocat

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que l'expresident es troba fora de l'estat espanyol i que els pròxims dies "es dirigirà als ciutadans de Catalunya". En declaracions a Rac1, Boye ha insistit que Puigdemont "va dir que vindria per entregar-se, no per lluitar". El líder de Junts porta gairebé 24 hores desaparegut. Dijous quan faltaven pocs minuts de les 9 del matí va aparèixer al passeig Lluís Companys de Barcelona per fer un breu discurs i, acte seguit, ja no se'l va tornar a veure. La policia no el va poder detenir i els Mossos d'Esquadra van activar l'operació Gàbia amb controls a les sortides de Barcelona i a la frontera amb França per trobar-lo.

A més, la policia va detenir dos agents dels Mossos per col·laborar en la fugida. Boye, que ha assumit la defensa d'un dels detinguts, ha recordat que Puigdemont "no està pres, condemnat o detingut". "no hi ha delicte", ha exclamat mentre ha explicat que és una "detenció il·legal".

També ha comentat que aquest matí hi havia un cotxe dels Mossos d'Esquadra a l'hotel on ha dormit Boye i ha demanat a la policia catalana una "actuació" que estigui "dins d'un marc legal". Així com "deixar-se de cacera de bruixes". Sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, que els Mossos citaran a declarar per la fugida de Puigdemont, Boye ha dit que està "tranquil" i que donarà explicacions. De moment, tampoc se sap on està.