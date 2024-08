Israel ataca una escola a Gaza amb refugiats i causa una nova massacre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de cent persones van morir ahir a la matinada i almenys unes altres 150 van resultar ferides en un bombardeig de l’Exèrcit d’Israel contra una escola a Ciutat de Gaza, segons va informar el grup islamista Hamas, que controla l’enclavament palestí. “L’Exèrcit israelià està cometent una massacre dins de l’escola Al-Tabin a la ciutat de Gaza, amb més de cent morts i desenes de ferits, i això s’emmarca clarament en el crim de genocidi i neteja ètnica contra el nostre poble palestí”, va denunciar el Govern gazià. Hamas va afirmar que l’escola servia com a refugi per a desplaçats per la guerra i va assegurar que “l’Exèrcit d’ocupació va bombardejar directament els desplaçats mentre realitzaven l’oració de l’alba”. El grup islamista va advertir que l’atac representa una “perillosa escalada” en la guerra a la Franja de Gaza i va denunciar que el bombardeig seria “impossible” sense la complicitat de Washington.

Per la seua part, les Forces Armades israelianes van assegurar que l’escola era un centre de comandament de les milícies palestines i van afirmar que en l’atac van morir almenys 19 “terroristes” de Hamas. Van detallar que van utilitzar tres “projectils de precisió” i subratlla que “segons els experts, no poden causar danys que coincideixin amb les informacions” difoses pel Govern gazià.L’atac va arribar hores després que l’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés que la setmana que ve desplegarà una delegació de negociadors per reprendre les converses sobre un alto el foc a la Franja de Gaza i l’alliberament dels ostatges. Països com Egipte o Qatar, que exerceixen com a mediadors en el conflicte, van condemnar l’atac israelià i van sol·licitar una investigació independent per aclarir el cas (vegeu el desglossament).

Per la seua part, l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans va assenyalar que Israel ha efectuat vint-i-un atacs contra escoles refugi de Gaza des del 4 de juliol, i va advertir que aquests “atacs sistemàtics” es produeixen en un moment en el qual “el 90 per cent la població de Gaza ha estat desplaçada” pel conflicte armat.

Els països de la regió exigeixen a Netanyahu “voluntat política”

L’Aràbia Saudita, Egipte, el Líban, Jordània i Turquia van condemnar ahir a l’uníson l’atac efectuat per Israel contra l’escola Al Tabin com l’“assassinat deliberat”, en un moment especialment tens a la zona. Van denunciar que el bombardeig és un exemple de l’absència de “voluntat política israeliana” per arribar a un acord de pau i un alto el foc amb les milícies palestines. L’Aràbia Saudita va apressar aturar les “matances massives” d’Israel a la Franja de Gaza, i va assenyalar que l’enclavament palestí “viu una catàstrofe humanitària sense precedents a causa de les violacions de l’ocupació israeliana”. També el ministeri d’Exteriors egipci va acusar Israel de “persistir” a l’hora de provocar “el continu sofriment humà dels palestins”, i va afirmar que prosseguirà amb els seus esforços diplomàtics per garantir l’entrada d’ajuda humanitària i treballar per assolir un alto el foc.