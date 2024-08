Els nous consellers prenen possessió i Illa diu que el seu Govern "governarà per a tothom"

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 16 nous consellers del Govern presidit per Salvador Illa han pres possessió del seu càrrec aquest dilluns. En un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tots ells han promès davant del nou president de la Generalitat, que ha utilitzat la fórmula: "Prometeu complir fidelment d'acord amb la llei les obligacions del càrrec al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya". Illa els ha traslladat que el seu "neguit i obsessió" serà "governar per a tothom". També ha situat la llengua com "la columna vertebral de la nació catalana". Durant tota la jornada d'avui, els diferents consellers entrants escenificaran l'intercanvi de carteres amb els consellers sortint de l'executiu de Pere Aragonès.

La cerimònia, que ha durat un quart d'hora, ha començat amb l'entrada del nou president Salvador Illa amb 'El Cant de la Senyera'. Posteriorment, el nou secretari del Govern, Javier Villamayor, ha llegit el decret de nomenament, i els nous consellers han anat prometent el càrrec.

El primer a ser cridat ha estat el nou conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L'han seguit la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; la d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la de Salut, Olga Pané; la d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó; la de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; el d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor; el d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; la de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; el d'Esports, Bernardo Álvarez; la de Cultura, Sònia Hernández, i el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

La llengua i la "nació catalana"

En el seu breu discurs, que ha durat uns cinc minuts, Illa ha "felicitat" els nous consellers, de qui ha destacat el seu "denominador comú" compartit: "Competència aprovada, trajectòries professionals acreditades, independència de criteri i valors comuns, socialdemòcrates i de l'humanisme cristià, els dos pilars de la construcció europea". També n'ha subratllat la "vocació de servei públic". "El nou Govern governarà per a tothom, que és el meu autèntic neguit i obsessió. Treballarem de forma col·legiada per donar esperança a un poble de Catalunya amb voluntat de ser i conviure", ha assegurat.

El nou president de la Generalitat ha assenyalat el "context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats" i ha defensat un projecte de "nació catalana" que "forma part d'una Espanya plurinacional i una Europa d'horitzó federal". El dirigent socialista ha receptat "diàleg, anàlisi reflexiva i cerca de consensos com a mètodes per avançar i transformar". De la mateixa manera, ha defensat la necessitat de "prendre decisions" per part del Govern, "no a la lleugera, però tampoc eternitzant les coses innecessàriament".

D'altra banda, Salvador Illa ha subratllat la novetat que suposa la nova conselleria de Política Lingüística, fruit de l'acord amb ERC, "que subratlla la defensa de la llengua com a columna vertebral de la nació catalana". Ha precisat que aquesta defensa "no va contra ningú". El nou president ha agraït tant als republicans com els Comuns els acords tancats per a la seva investidura. L'Himne Nacional de Catalunya ha posat punt final a l'acte. En acabar, han començat els traspassos de carteres entre el Govern sortint i l'entrant.