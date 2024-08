Òscar Ordeig, al capdavant d'Agricultura al nou Executiu, amb 16 conselleries

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va revelar ahir els 16 consellers del nou Govern. El primer secretari del PSC a Lleida i número 1 per la demarcació en les passades eleccions del 12-M, Òscar Ordeig, liderarà la prestigiosa conselleria d'Agricultura. També destaquen Ramon Espadaler i Miquel Sàmper, exconsellers per CiU i Junts.

Òscar Ordeig, primer secretari del PSC a Lleida i exregidor de la Seu d’Urgell, prendrà possessió avui com a conseller, juntament amb 15 titulars de cartera més, en el nou Executiu de Salvador Illa, i en el cas del lleidatà ho farà per recuperar un departament únic per a la cartera d’Agricultura, fins ara inclosa en Acció Climàtica i al marge de Medi Ambient. Serà la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, segons va relatar el mateix Ordeig en declaracions a SEGRE. “Implica posar de nou el focus en el sector i en la viabilitat de les explotacions. L’agroalimentari és el primer sector en l’economia catalana”, va assenyalar el nou conseller, que va afegir que el seu objectiu és “construir sumant” i que representarà Lleida a l’Executiu “amb humilitat”. La primera reunió del nou Govern de la Generalitat serà demà.

El president Illa va completar ahir el nom dels 16 nous consellers, dos més que els del Govern d’ERC fins ara. A Núria Parlon (Interior), Albert Dalmau (Presidència) i Alícia Romero (Economia i Hisenda), es van afegir dos exconsellers, Ramon Espadaler (Justícia i Qualitat Democràtica) i Miquel Sàmper (Empresa i Treball), d’Unió (CiU) i Junts, respectivament. En les seues anteriors etapes, tant un com l’altre van ser consellers d’Interior, i Espadaler també ho va ser de Medi Ambient.També es va conèixer ahir el nomenament de Bernardo Álvarez Berni, exjugador de bàsquet que va jugar al Caprabo Lleida entre 2001 i 2004 i al Lleida Bàsquet la temporada 2007-2008. Avui assumirà la cartera d’Esports. Per la seua part, Alícia Romero va formar part del projecte GlobaLleida, l’agència publicoprivada de desenvolupament econòmic de la província. Aquest nou Govern presenta una lleugera majoria de dones (9 de 16) en una barreja de perfils que van des de socialistes fidels al líder del PSC fins a tècnics, experts i dos exconsellers de CiU i Junts. Crida l’atenció el número elevat de perfils tècnics i especialitzats en les seues àrees de gestió, com Olga Pané (Salut), Mònica Martínez Bravo (Drets Socials i Inclusió) o Núria Montserrat Pulido, que serà al capdavant d’Investigació i Universitats.

També sobresurten dos picades d’ullet dirigides a Esquerra Republicana: per a la conselleria de Política Lingüística –recollida en l’acord d’investidura entre republicans i socialistes– Illa ha escollit Francesc Xavier Vila, un expert en sociolingüística catalana que ja treballava per al Govern de Pere Aragonès, mentre que per a Cultura és ascendida l’actual directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández. L’equip de Salvador Illa es completa amb perfils amb una dilatada trajectòria al PSC i amb especialització en les seues respectives matèries, com Esther Niubó (Educació i Formació Professional) i Eva Menor (Igualtat i Feminisme). La maquinària municipal del PSC ha proporcionat a Illa diversos noms de pes, com el de la líder socialista a Girona, Sílvia Paneque (Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més de portaveu), a més de Núria Parlon –alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet– o Eva Menor –exalcaldessa de Badia del Vallès–. Per la seua part, el fins ara portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, serà el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior. Després de la firma del nomenament i de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els setze consellers prendran possessió dels seus càrrecs avui en un acte institucional al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit per Salvador Illa. Després que els titulars de les carteres jurin o prometin els càrrecs, Illa pronunciarà un discurs i, posteriorment, posaran en la que serà la seua primera fotografia institucional.

Arranca cinc dies després

Així, demà Illa podrà presidir la primera reunió del nou executiu, que es posarà a treballar cinc dies després del ple d’investidura en el qual el president de la Generalitat va rebre el suport de PSC, ERC i comuns.