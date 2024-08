Tres morts a l'autovia Lleida-Osca al sortir el seu vehicle de la via i incendiar-se

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres persones que anaven en un vehicle per l’autovia Lleida-Osca, l’A-22, van perdre ahir la vida en un tràgic accident al terme de Castejón del Puente, entre Barbastre i Montsó, a la comarca del Somontano. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil a través de la Sala d’Emergències 112 SOS Aragó, el sinistre va tenir lloc a les 6 de la matinada al quilòmetre 52 en direcció a Lleida, quan l’automòbil va sortir pel marge dret de la calçada per causes que s’estan investigant i va xocar amb una arqueta de formigó, la qual cosa va provocar que s’incendiés i quedés totalment calcinat. Com a resultat, van morir el conductor i els altres dos ocupants que viatjaven al vehicle.

Després de rebre l’avís del sinistre, van acudir al lloc dels fets una patrulla del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca i una altra provinent de Barbastre, un Equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca, una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Montsó i una dotació de bombers.Els cossos de les tres víctimes van ser traslladats pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal de la localitat de Saragossa. Fonts de la Guàrdia Civil d’Osca van informar ahir a la tarda que encara no havien pogut ser identificats.

L’Equip de Sinistres Vials (EIS) de la Guàrdia Civil de Trànsit amb base a Fraga s’ha fet càrrec de la investigació del tràgic accident, que és el segon amb tres morts aquest estiu a les carreteres de l’Alt Aragó, després del que es va registrar a finals de juny a Benasc (vegeu el desglossament).

Dos tràgics sinistres a l’Alt Aragó aquest estiu

El d’ahir és el segon accident de trànsit saldat amb tres morts per una sortida de via a les carreteres de l’Alt Aragó en menys d’un mes i mig. El 30 de juny passat tres empleats de l’hotel Llanos del Hospital, a Benasc, van morir també de matinada després d’estimbar-se el turisme en el qual anaven i caure des d’una altura de vint metres al curs del riu Éssera a l’altura del pont de Sant Jaume, al costat del càmping Aneto. El sinistre va tenir lloc entre les 7.15 i les 7.45 hores al punt quilomètric 63,9 de la carretera A-139, per la qual circulaven en sentit nord.Els morts eren un jove barceloní de 32 anys que conduïa el vehicle i els seus dos acompanyants, un veí de Granada de 47 anys i una dona d’Albacete i originària de l’Argentina de 23. Els dos primers feia diverses setmanes que treballaven com a cuiners a l’hotel Llanos, mentre que la jove s’havia incorporat com a cambrera només dos setmanes abans del tràgic accident, que va provocar una gran commoció a Benasc.