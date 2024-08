Ordeig: “Catalunya ha de ser el primer territori agroalimentari d'Europa”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es va marcar ahir els grans reptes del seu departament, que passen per situar Catalunya com el primer territori agroalimentari d’Europa. Va recordar que representa entre el 18 i el 20 per cent del PIB català, cosa que el situa en el primer pilar de l’economia, i que això ha de tenir una traducció en un ampli ventall d’aspectes, des de les infraestructures fins als pressupostos per apuntalar un sector competitiu.

Es tracta de treballar per garantir, va explicar a SEGRE, la viabilitat de les explotacions agrícoles, ramaderes i la flota pesquera, afrontar el repte demogràfic i evitar la despoblació del món rural. Per això, va defensar, és necessari garantir les mateixes oportunitats en ciutats i pobles, un objectiu per al qual anuncia treball transversal amb altres departaments, com Sanitat o Educació, per posar alguns exemples. Va prometre diàleg: “Escoltarem tothom, parlarem amb tothom i fem una crida a posar de relleu el sector, donar suport a la modernització i la viabilitat futura.” Va fer seua la demanda de preus justos per a explotacions viables i competitives i va anunciar que “treballarem amb tots els agents de la cadena agroalimentària per coordinar-nos, entendre’ns i treballar en la mateixa línia”.Quant als regadius i en concret el Canal d’Urgell, va insistir que “o modernitzem [tot el que fa referència a l’aigua] o no serem competitius”. Va defensar fórmules de col·laboració de regants, Govern i Govern central per emprendre la modernització del Canal d’Urgell i altres regadius. Amb tot, Ordeig va voler posar de relleu la recuperació del nom de la conselleria, abans anomenada Acció Climàtica, i també va defensar que és positiu que l’ostenti una persona de Lleida. Les organitzacions agràries van reclamar que el departament, que ara ja tindrà les competències en Medi Ambient, pugui dedicar més recursos al sector. Esperen que aposti pel diàleg, prioritzar els pagesos que són professionals del sector i que ho faci amb el pressupost necessari.