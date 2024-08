Puigdemont dona detalls de com va ser la seua fugida

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha donat per primera vegada detalls de la seua fugida a França el passat 8 d’agost, després del seu fugaç retorn a Catalunya: no ho va fer ni amb vaixell, ni dins d’un "maleter", sinó que va travessar la frontera assegut al seient posterior d’un "vehicle privat". Així ho relata en un article publicat a 'Politico', en el qual confirma que va entrar a Catalunya dos dies abans, dimarts 6 d’agost "a la tarda", i va romandre amagat fins la seua irrupció en l’acte de benvinguda organitzat en el seu honor davant l’Arc de Triomf de Barcelona, una hora abans del ple d’investidura de Salvador Illa.

Després de l’acte, en lloc de dirigir-se a peu cap al Parc de la Ciutadella per intentar assistir al ple del Parlament, va ser vist ficant-se en un cotxe blanc i va desaparèixer a tota velocitat, sense que els Mossos d’Esquadra aconseguissin detenir-lo.

Puigdemont denuncia un "cop d’Estat híbrid" per part de determinats jutges que "subverteixen" la voluntat popular i fan cas omís de la llei d’amnistia aprovada pel Congrés, la qual cosa qualifica de "persecució judicial de naturalesa política".

Segons l’expresident, "el risc de ser enviat a una presó espanyola" durant els propers anys era "extremadament elevat", però malgrat tot va decidir tornar a Catalunya. Va creuar la frontera el 6 d’agost a la tarda "sense ser descobert" i, dos dies després, va aconseguir pujar a l’escenari muntat al costat de l’Arc de Triomf davant milers de simpatitzants.

Després de pronunciar un breu discurs des del faristol, Puigdemont assegura que la seua intenció era adreçar-se al Parlament, però la policia havia "acordonat tota la zona, fent-ho impossible".

"No vaig tornar a Catalunya per ser arrestat. Vaig tornar per exercir el dret a resistir l’opressió. Quan un jutge es nega a aplicar una llei democràtica, això és una forma d’opressió que cap demòcrata no hauria de tolerar", subratlla al seu article en anglès. Per evitar la seua detenció, va haver d’"activar el pla alternatiu que havia preparat" i que consistia a tornar a esfumar-se després d’haver intervingut en l’acte de benvinguda. "No va ser fàcil. La policia va provocar el caos per tot Catalunya intentant arrestar-me", denúncia Puigdemont, però la seua fugida va ser finalment "exitosa". "No hi va haver necessitat d’amagar-me al maleter d’un cotxe, com diuen que vaig fer. Em vaig asseure al seient posterior d’un vehicle privat i vaig ser conduït a través de la frontera entre Catalunya Sud i Catalunya Nord, que administrativament és territori francès," afegeix. Puigdemont espera que "un dia la justícia torni als tribunals espanyols i els jutges respectin una llei aprovada pel Parlament", que li permetria tornar a casa de forma "permanent".