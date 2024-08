Balears habilitarà ajuts per pal·liar els danys de la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern balear estudia habilitar amb fons propis una línia d’ajuts per pal·liar les conseqüències de la dana que aquests dies va fuetejar les Balears, a més d’oferir suport amb personal als ajuntaments per agilitzar els tràmits relacionats amb les valoracions de danys. Es tractaria d’una línia d’ajuts paral·lela a les que es derivin de la declaració de zona catastròfica que tenen previst demanar el Consell de Menorca i els ajuntaments d’Es Mercadal i Alaior. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha fet aquest anunci durant una visita a les zones d’aquests dos municipis més colpejades per les tempestes.

Els ajuts del Govern buscaran cobrir la reparació de desperfectes, “en algun cas molt abundants”, “de la manera més ràpida possible”. Prohens va celebrar que “les alertes han funcionat” si bé “hi ha una part de la naturalesa que és incontrolable”. En aquest sentit va celebrar que els danys siguin només materials, aplaudint “la responsabilitat que ha demostrat la població en general fent cas a aquestes alertes”.