Els Obama es bolquen ara en la campanya a favor de Kamala Harris

Barack i Michelle Obama es van bolcar dimarts en la campanya per la presidència nord-americana de la demòcrata Kamala Harris, que s’enfrontarà en els comicis a Donald Trump. En sengles discursos en la convenció del partit a Chicago, els Obama van reivindicar Harris com l’exemple de “l’esperança” i dels Estats Units que volen ser “millors”. Yes, she can! (Sí, ella pot!) va exclamar, entregant-li a Harris el seu poderós lema d’esperança (yes, we can), amb el qual va guanyar les eleccions el 2008.

En un to més enèrgic que en altres ocasions, Obama va recórrer fins i tot a l’atac personal i, amb to burleta, va dir que Trump té una “estranya obsessió amb la mida de les multituds”, la qual cosa va provocar automàticament l’alegria del públic que va esclatar en aplaudiments.La mateixa campanya de Harris ha utilitzat el terme estrany per atacar Trump i el seu company de fórmula, el senador J.D. Vance.“No necessitem quatre anys més de fanfarroneria i caos. Hem vist aquesta pel·lícula i sabem que la segona part sempre és pitjor. Els Estats Units estan llestos per a un nou capítol. Els Estats Units estan llestos per a una història millor. Estem llestos per a una presidenta, Kamala Harris!”, va clamar.Per la seua part, Michelle Obama va electritzar l’estadi on se celebra la Convenció Nacional Demòcrata amb atacs a l’expresident i candidat republicà Donald Trump (2017-2021).Així, la carismàtica exprimera dama va carregar contra la “limitada i estreta” visió del món de Trump, afirmant que es va sentir amenaçat per la presència d’una família afroamericana a la Casa Blanca i va considerar que en aquesta campanya ha tornat a les mateixes “lletges, misògines i racistes mentides”.D’aquesta manera, Michelle Obama va demanar als assistents que acudeixin en massa a les urnes al novembre per elegir a la que podria ser la primera dona afroamericana i la primera persona d’origen indi a arribar a la Casa Blanca.Val a dir que els Obama van tardar diversos dies a donar el seu suport públicament a la candidatura de Harris quan Joe Biden va decidir retirar-se de la carrera a la Casa Blanca.

El Partit Demòcrata formalitza la candidatura presidencial

Els delegats dels 50 estats dels EUA, el Districte de Colúmbia, Puerto Rico i els territoris d’ultramar, van donar verbalment el seu suport dimarts a la candidatura de Kamala Harris a la Presidència durant la convenció demòcrata. En una votació amenitzada amb música i un espectacle de llums, els representants de cada estat van segellar de manera simbòlica la candidatura de Harris, que ja havia aconseguit el lloc el 7 d’agost després de la renúncia del president, Joe Biden, a la candidatura del partit. Harris es converteix en la primera dona d’ascendència afroamericana i d’origen indi que rep la nominació d’un partit de Govern nord-americà.